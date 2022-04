Noi italiani amiamo il mare Mediterraneo. Come dicevano già gli antichi romani, è il nostro mare che conosciamo bene e che ci regala un’infinità di pesci e di natura. Ogni parte d’Italia ha il suo mare: in Liguria troviamo il mare ligure, in Toscana e nel Lazio il mare Tirreno ovvero il mare degli Etruschi. Se scendiamo a Sud, troviamo il mare Ionio e a Est il mare Adriatico. Ecco, proprio in questa porzione di mare noi italiani troviamo tantissimi pezzi d’Italia anche in luoghi che Italia non lo sono più. In particolare, troveremo un mare azzurro e cristallino in quest’isola del Mediterraneo che ci ricorderà molto Venezia.

Curzola

L’isola in questione si trova ora in Croazia e ha un nome molto particolare. Si tratta di Curzola, nome greco che significa la Corfù nera. Infatti, l’isola presentava, e presenta ancora, una fitta vegetazione, che ha spinto i greci a darle un nome legato al colore che vedevano quando si avvicinavano alle sue coste. Siamo in Dalmazia meridionale, più o meno davanti all’Abruzzo.

L’isola è popolata da numerosi comuni, tutti con delle spiagge da far invidia alla Sardegna e alla vicina Grecia. Vallegrande, Lombarda, Blatta e Curzola città sono i maggiori centri in cui poter soggiornare e dove si possono visitare molti monumenti. I più importanti della città capoluogo sono naturalmente la Cattedrale che i veneziani hanno dedicato a San Marco e la torre Rivellin.

Come gran parte dell’Adriatico, Curzola è stata a lungo dominata dalla potenza di Venezia, che le ha lasciato un’architettura davvero tipica.

Mare azzurro e cristallino in quest’isola del mediterraneo che sembra una piccola Venezia

Prima di arrivare ai veneziani, però, la storia di Curzola ha attraversato fasi molto diverse. Infatti, i primi colonizzatori del luogo sono stati i Greci, poi i romani, poi gli slavi e, infine, i veneziani.

Sull’isola c’è una tradizione che viene tramandata da secoli e che riguarda un nostro illustre concittadino. Parliamo di Marco Polo, che sicuramente venne fatto prigioniero dai genovesi proprio su quest’isola. Tuttavia, molti abitanti dell’isola sostengono che la famiglia Polo sia originaria proprio del luogo.

Per quanto riguarda la gastronomia, si consiglia assolutamente di provare il famoso prosciutto dalmata, così come tutti i secondi di pesce. Inoltre, la Croazia è una terra ricca di vini, tra ci spicca la Malvasia, che si sposa perfettamente con i secondi di pesce.

