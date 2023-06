Appartamento fronte mare a 50.000 euro su questa isola che ha il fascino esotico dell’arcipelago polinesiano

Desideri una casa al mare? Una seconda abitazione per le vacanze in un posto di mare stupendo? Le isole greche rimangono ancora un’opzione da prendere in considerazione. Ecco dove.

È tempo di vacanze e in molti scelgono le isole greche. Infatti, nonostante l’aumento dei prezzi che si è registrato negli ultimi anni, rimangono ancora una scelta abbastanza conveniente non solo per trascorrervi le ferie, ma anche per acquistare casa. Ovviamente non tutte le isole hanno prezzi accessibili. Se si vuole risparmiare bisogna escludere le mete più turistiche, come Mykonos o Santorini, e cercare zone più economiche ma non meno belle, dove è possibile trovare un appartamento fronte mare a 50.000 euro.

Un’isola di straordinaria bellezza

Una buona opzione rimane Creta. È l’isola più grande della Grecia e le offerte immobiliari sono numerose. Inoltre è una meta di straordinario interesse dove cercare non solo la bellezza del mare e delle spiagge, che nulla hanno da invidiare a quelle tropicali, ma anche numerose testimonianze storiche. Creta ha ospitato una delle più antiche civiltà del Mediterraneo che ci ha lasciato gli splendidi palazzi di Cnosso e Festo.

L’ospitalità è calda e accogliente, la cucina ricca di sapori. Un luogo da assaporare lentamente, in cui tornare ogni anno a scoprire sempre qualche particolare bellissimo che ci è sfuggito, ma con la certezza di ritrovare il paradiso di sempre. L’isola è ben collegata con l’Italia anche con voli low cost. Dispone di due aeroporti, il Nikos Kazantzakis di Heraklion, nella zona centrale dell’isola, e l’aeroporto di Hanià a pochi chilometri da Chania, nella zona occidentale.

Appartamento fronte mare a 50.000 euro

L’isola di Creta ha un mercato immobiliare piuttosto vivace, con molte offerte sulle coste e nei villaggi. Per l’acquisto, in ogni caso, è preferibile avvalersi di intermediari affidabili. Sulla costa è possibile acquistare un appartamento in complessi costruiti a pochi metri dalla spiaggia. Facciamo qualche esempio. A Makry Gialos sulla costa sudorientale è in vendita un appartamento di 45 mq a 50.000 euro. È proprio fronte mare e dista solo 100 metri dalla spiaggia. Dal balcone dell’immobile c’è una bellissima vista sul litorale. L’appartamento dispone di aria condizionata e di parcheggio in strada. È in vendita sul sito *Mer et Demeures.

Le soluzioni di questo tipo sono numerose. Sul sito *Green-Acres.gr è in vendita a Lagada, sempre sulla costa sudorientale un appartamento di 40 mq a 55.000 euro con una splendida vista mare. L’immobile dispone di un balcone di 10 mq ed è già arredato. Il complesso in cui è inserito è dotato anche di una piscina ad uso comune.

Una soluzione indipendente

Chi desidera immergersi nell’atmosfera dell’isola e nella vita dei piccoli centri potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di una casetta in pietra. Sono le tipiche abitazioni dell’isola che si stagliano bianchissime nell’azzurro del cielo e del mare. Di solito si trovano nei villaggi che distano pochi chilometri dalla spiaggia, con vista mozzafiato sul mare e sul panorama circostante.

Facciamo un esempio. Sul sito *Green-Acres.gr è in vendita una piccola casa in pietra a 46.000 euro, in buono stato. La casa si trova a Roussa Ekklisia, una località che dista tre chilometri dal mare ed è situata nella zona orientale dell’isola. Dal terrazzo situato sul tetto dell’abitazione si gode di una splendida vista sul mare e su tutto il panorama circostante.

(*n.d.r. Proiezionidi Borsa riporta gli annunci a titolo gratuito ed informativo dai siti immobiliari indicati, cui rimanda. Per tale motivo, non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti o la veridicità delle informazioni riportate dagli stessi annunci.)