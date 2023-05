Smalti, gioielli e borse: ecco tutti gli accessori alla moda di quest’estate che piacciono perché sono low cost

Cerchi un look impeccabile sia in spiaggia che in città? Dai un’occhiata agli accessori di tendenza per i prossimi mesi.

Quando arriva l’estate è come se ci fosse un’esplosione di colori e vivacità e questo si nota anche e soprattutto nella composizione dei look. Beige, bianco e nero lasciano il posto ai colori più accesi e sgargianti e questo vale tanto per l’abbigliamento quanto per gli accessori. I primi caldi portano alla ribalta vestiti di lino, occhiali da sole maxi e ampi cappelli di paglia per fare un figurone in spiaggia. Inoltre, pensiamo a smalti, gioielli e borse: ecco tutti gli accessori alla moda nei prossimi mesi che andranno letteralmente a ruba.

Parola d’ordine: colore

Cominciamo dalla manicure: diversi sono i colori protagonisti dell’estate, ma uno su tutti si colloca ai vertici della classifica. Si tratta dello smalto corallo, che declina in tantissime variazioni a seconda dei gusti e dello stile di ciascuna. Puoi optare per una tonalità corallo più scura o tendente al salmone, passando per le nuances fluo, pesca o glitterata. E sempre rimanendo in tema make up, sappi che anche l’eyeliner si tinge di nuances coloratissime come giallo, rosa e azzurro. L’eyeliner colorato è perfetto per illuminare la zona occhi e nascondere lo sguardo stanco, oltre a renderlo più intenso. Il trucco per applicarlo alla perfezione? Stendere sulla palpebra un velo di primer o correttore e opacizzarla con della cipria prima di passare al colore.

Passiamo poi ad un altro irrinunciabile must dei mesi estivi: gli occhiali da sole, con tre modelli che saranno di tendenza per la prossima stagione. Si parte dal classico paio di occhiali che giocano sul contrasto black and white, essenziali ma eleganti e adatti a ogni occasione. Seguono i modelli con montatura rettangolare o rotonda ed è proprio in questi casi che puoi liberare la fantasia e scegliere il tuo colore preferito.

Smalti, gioielli e borse: ecco tutti gli accessori alla moda di cui non potrai più fare a meno

Per quanto invece riguarda le borse, come anticipavamo, i modelli in paglia e rafia sono quelli che ogni anno vanno per la maggiore. Anche in questo caso, ci sono più declinazioni tra cui scegliere: cestelli, pochette, tracolle formato mini, borse a spalla o tote. E la cosa bella è che riescono ad esaltare anche l’outfit più semplice di tutti: jeans e maglietta. Concludiamo quindi con i gioielli che illumineranno l’estate 2023, andando a scoprire le 5 tendenze più cliccate su Instagram.

Si parte dalle collane con pendente, tutte di lunghezze diverse che puoi giocare a sovrapporre e combinare come più ti piace. In alternativa, è molto gettonato anche il modello choker a catena: oro, argento oppure colorata. Seguono i bracciali con perline colorate, perfetti tanto con il look da spiaggia quanto con quello da città. Altrettanto fantasiosi sono poi i bijoux a tema marino: pesciolini, polpi, stelle o cavallucci marini sono il twist giusto per il tuo look. Ultima tendenza di rilievo è poi quella degli orecchini a cerchio, sia in metalli preziosi che in bigiotteria multicolor.