Ormai è giunto il momento di iniziare a pensare alle prossime vacanze estive. Se non si vogliono spendere troppi soldi, occorre iniziare a programmare le ferie e iniziare a prenotare. Non conviene mai acquistare i biglietti vicino alla data di partenza, ma in realtà non conviene farlo nemmeno un mese prima. Se possiamo, facciamolo sempre con largo anticipo, tipo 2 o 3 mesi prima della partenza.

Stessa cosa vale per gli alloggi. Su alcuni siti possiamo già bloccare le date e pagare dopo con la cancellazione gratuita, mentre su altri dobbiamo pagare un acconto. Altri ancora richiedono subito il pagamento totale. Anche in questo caso, se prenotiamo con larghissimo anticipo, la spesa dovrebbe essere inferiore.

Con le vacanze arrivano anche gli outfit da mare. Prima di tutto il costume nuovo, quello da sfoggiare sulla spiaggia che abbiamo scelto, e poi tutto il contorno. Quindi dei dress leggeri, magari da mettere in spiaggia per l’aperitivo, oppure qualcosa di elegante per la cena, ma ovviamente anche qualcosa da indossare di giorno.

Al mare non si può andare senza borsa e quindi è opportuno trovare quella giusta da sfoggiare. Una borsa alla moda e capiente. I brand del fashion hanno pensato a tutto e ci sono molte proposte cool per le borse da sfoggiare in queste vacanze estive.

Ecco le borse da sfoggiare al mare durante le prossime vacanze estive che ci faranno fare un figurone

Vediamo allora alcune borse da sfoggiare al mare per queste vacanze estive. La prima è la Tote in rafia di Saint Laurent. Una borsa perfetta per il mare, ma allo stesso tempo dallo stile urban grazie a una struttura in pelle che la contiene.

Perfetta per l’estate è la borsa “Woody” di Chloé. Questa borsa è prodotta da Mifuko, un’organizzazione equosolidale che sostiene le donne keniote. Ogni borsa è fatta a mano con tecniche tradizionali e firmata dall’artigiano. È intrecciata in rafia e incorniciata da una fettuccia con stampa del logo.

Loewe progetta una Tote in collaborazione con Paula’s Ibiza, realizzata in Spagna con rafia sovrapposta a un emblema “Anagram”.

Dal tocco elegantissimo è invece la Tote mini di Marni. Una vera esplosione di colore e di materiali. Infatti, presenta una parte in rafia e una parte in pelle. Ed ecco le borse da sfoggiare al mare durante quest’estate 2022.

