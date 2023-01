Il trucco geniale per chiudere i pacchi di pasta senza usare le mollette da cucina

Con le farfalline del cibo sempre in agguato nella dispensa, che spesso intaccano pasta e farina, capita di non sapere che pesci prendere. Ma soprattutto, dì la verità, quante volte ti sei trovato a corto di mollette da cucina per chiudere e sigillare i pacchi pasta, farina o patatine aperti? Ebbene, oggi ti vogliamo svelare un rimedio portentoso per chiudere le tue preziose confezioni di cibo.

Ridurre il rischio di farfalline in dispensa non è poi così difficile. Tutto quello che ti occorre per sigillare i tuoi pacchi di pasta è una cannuccia (in questo caso, due!).

Come conservare la pasta una volta aperta

Sebbene l’ideale sarebbe avere in casa una macchia sigillante, nessuno ne ha una. Per ovviare a questo problema e ridurre gli sprechi, si può usare il vecchio trucco che prevede l’uso di carta stagnola e ferro da stiro. Questo trucco è davvero amico del portafoglio e dei maniaci dell’organizzazione, che ci tengono a conservare correttamente il cibo.

Per proteggere fragranza e qualità dei tuoi alimenti dovrai semplicemente tagliare l’apertura del sacchetto in maniera uniforme, eliminare l’aria in eccesso e appiattire l’involucro. Prendi poi un pezzo di carta stagnola e piegalo in due, riponendolo a cavallo dell’apertura della busta (ma lontano dal cibo). Passa la punta del ferro da stiro calda sopra l’alluminio, lasciandolo in posa per qualche secondo, e il gioco è fatto. Il pacco di pasta (o di biscotti, piselli surgelati o qualsiasi altro alimento che lo richieda) sarà perfettamente sigillato e al riparo da aria e farfalline del cibo. Un metodo decisamente più rapido esiste e richiede solo l’uso di due cannucce.

Il trucco geniale per chiudere i pacchi di pasta e le confezioni di patatine

Se non hai in programma lunghe vacanze o settimane lontano da casa, puoi chiudere i pacchi di pasta in un modo meno “definitivo”. Prendi due cannucce e tagliane una per lungo, in modo da aprirla. Usa quella integra per arrotolarci sopra l’apertura della confezione di plastica che hai bisogno di chiudere. Una volta fatto, ti basterà infilare la cannuccia aperta sul bordo del sacchetto (che avrà preso la forma cilindrica dell’altra cannuccia) per bloccarlo. Con questo trucchetto geniale, chi ha più bisogno delle mollette da cucina?

E se devi chiudere un sacchetto di biscotti ormai ammollati? Non buttarli via! Ti basterà inserire un tocco di pane all’interno del sacchetto per assorbire l’umidità e procedere a chiuderlo come ti abbiamo appena illustrato. Forse questo metodo non è applicabile per conservare la zucca, ma sicuramente potrai dire addio a biscotti ammollati e cibi rovinati a causa della troppa aria all’interno dei sacchetti. Il trucco geniale per chiudere i pacchi di pasta è alla portata di tutti. E forse ti farà risparmiare qualche euro di spesa, che di questi tempi, male non fa.