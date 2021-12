Un bel maglione caldo è sempre un regalo molto gradito, un’ottima idea per i nostri cari. Il problema è che i tessuti più ambiti, come il cashmere, possono arrivare a costare cifre davvero da capogiro. Basti pensare che un maglione di alta gamma realizzato con questo filato può arrivare a costare anche 2.000 euro. Se non vogliamo spendere tutti questi soldi, esiste un tessuto molto simile, biodegradabile e che costa molto meno?

Si tratta di un materiale morbidissimo, da moltissimi paragonato al cashmere o alla seta. Il bello, però, è che ci permetterà di risparmiare davvero tantissimi soldi. Ecco di cosa si tratta.

Sembra cashmere ma questo tessuto è super economico e ci farà fare un figurone coi regali di Natale

Lo shopping e la moda sono 2 grandi passioni per tantissime persone. Il giusto capo d’abbigliamento è in grado di valorizzare il nostro fisico, facendoci sentire immediatamente più belli e sicuri di noi stessi.

Anche nelle stagioni più fredde dell’anno, però, non è detto che si debba rinunciare alla propria sensualità a causa di abiti troppo gonfi e larghi. A tal proposito, infatti, ricordiamo che questo è il cappotto perfetto a 50 anni o a 30 per scaldarsi senza rinunciare alla propria sensualità.

Questo è un tessuto a cui non avremmo mai pensato

La moda sta facendo passi da gigante, diventando sempre più sostenibile e attenta all’ambiente e allo sfruttamento degli animali. Oggi, infatti, non va più di moda indossare pellicce o altri prodotti di origine animale. Il Mondo, infatti, sta migrando verso la creazione di prodotti cruelty-free e sostenibili.

Da questa base è nata l’idea di trasformare la soia in una fibra tessile. Sembra assurdo, ma la soia, intesa come legume, può diventare un bellissimo e caldissimo tessuto morbido e delicato. È per questo che tantissime persone l’hanno già paragonato al cashmere o alla seta.

Gli amanti del cashmere non crederanno ai loro occhi

Chi ama il cashmere stenterà a crederci, eppure ne rimarrà sbalordito. Il bello di questo tessuto è che è così morbido che nessuno penserebbe che sia il risultato di scarti di produzione degli alimenti cucinati con la soia. Da questo legume, invece, nascono questi tessuti sorprendenti che, oltretutto, sono completamente biodegradabili.

Il prezzo ci sorprenderà

Per non parlare del prezzo, nettamente inferiore al competitor più famoso. Basti pensare che un gomitolo di filato di soia può costare circa 3,50 euro, a differenza del cashmere, il cui gomitolo non costa meno di 15 euro.

Ecco perché è un’ottima idea sostenibile sia per l’ambiente che per il nostro portafogli. Infatti, sembra cashmere ma questo tessuto è super economico e ci farà fare un figurone coi regali di Natale.