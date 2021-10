Avere un cane in casa sarebbe garanzia di buona salute e buon umore. Lo dimostrerebbero alcuni studi, che evidenzierebbero gli evidenti vantaggi che porta la compagnia di un animale.

Il cane, in particolare, si dice che sia il migliore amico dell’uomo e, probabilmente, non si tratta solo di un modo di dire. L’amore incondizionato che ci regala il nostro fedele amico è un qualcosa di impagabile e che fa estremamente bene al cuore e allo spirito. È anche per questi motivi che sono sempre di più le persone che scelgono di ospitare nella propria casa un cane.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

L’unico problema, se così possiamo chiamarlo, è che spesso il nostro cane ci riempie casa di peli. A causa di questo, tenere i pavimenti difficili può diventare davvero una missione impossibile. Ecco perché abbiamo deciso di parlare di 3 cani la cui perdita di pelo è praticamente impercettibile! I cani sono tutti fantastici, ma questi renderanno felici anche i più attenti alla pulizia! Scopriamoli subito insieme, il primo ci sorprenderà realmente!

Ecco le 3 razze di cane che perdono meno pelo al Mondo, il primo è particolarissimo

Prima di iniziare l’elenco, ricordiamoci che esistono tantissimi cani non di razza davvero stupendi che aspettano solo di essere adottati.

Abbiamo già scoperto quali sono le 3 razze di cani più longeve al Mondo e oggi ci concentreremo sui 3 cani che perdono meno pelo in assoluto. Partiamo con un cane di piccola taglia, adatto anche a vivere in appartamento. Stiamo parlando dello Shih Tzu.

Una piccola palla di pelo che non perde pelo

Questo cane è così piccolo che, da lontano, potrebbe sembrare una piccola palla di pelo. Gli occhi scuri e grandi, lo sguardo quasi malinconico e un corpo più lungo che alto faranno innamorare tutti dal primo sguardo. È una razza adatta per chi soffre di allergie perché, pur avendo tanto pelo, ne perde pochissimo. L’ideale è spazzolarlo ogni giorno, tenendo curata anche la lunghezza del pelo.

Un giocherellone coi bambini

Passiamo al Boston Terrier, un cane molto socievole. È molto affettuoso nei confronti della sua famiglia umana, e lo è anche coi bambini. Nonostante questo, però, sarà sempre meglio avere l’occhio vigile di un adulto a sorvegliare la situazione.

È dolce ma anche molto attento ed è un ottimo avvisatore e guardiano della sua famiglia e della sua proprietà. La perdita di pelo è davvero insignificante, praticamente impercettibile.

Un cane che suscita curiosità

Arriviamo a un cane nudo, che è quindi ottimo per chi non vuole rischiare di ritrovarsi del pelo in casa. Esistono diverse razze nude, ma oggi ci concentreremo sul Chinese Crested Dog. Ne esistono 2 varietà: uno completamente nudo e l’altro interamente coperto di peli. Noi, ovviamente, ci concentreremo su quello nudo.

Il Chinese Crested Dog nudo ha una cresta pelosa solo sulla testa, che si estende anche alle zampe e alla coda. Per il suo aspetto, infatti, desta subito meraviglia e curiosità. È un cane molto vivace e solare e ama stare sempre in compagnia. Ecco le 3 razze di cane che perdono meno pelo al Mondo, il primo è particolarissimo, come avevamo anticipato!