Quando scegliamo di prendere un cane, pensiamo ad un amico per la vita. Iniziamo ad immaginare ciò che vivremo con lui, le coccole, le tenerezze, i momenti di compagnia, che vorremmo si replicassero all’infinito.

Nei canili ci sono tantissimi animali che stanno cercando un padrone che li adotti e che li ami. Alcune persone, però, scelgono di prendere un cane di razza.

Esistono tantissime razze di cani, tutte fantastiche a loro modo, che si distinguono per diverse caratteristiche. Tra queste, però, ce ne sono alcune note anche per essere molto longeve, e quindi vivere più a lungo. Questa classifica ci sorprenderà, soprattutto quando scopriremo qual è il più longevo in assoluto.

Ecco le 3 razze di cane più longeve al Mondo, la prima non l’avremmo mai immaginata

Il primo cane di cui vogliamo parlare è il bassotto. Chi ha inventato il proverbio “nella botte piccola c’è il vino buono”, probabilmente pensava proprio ad un bassotto.

Il bassotto è un cane di piccola taglia, ma con le caratteristiche di un esemplare più grande. Ha una forma a salsiccia, e un carattere piuttosto deciso e vispo. Vive in media tra i 12 e i 16 anni, ed è un cane coraggioso e temerario, e infatti ama la natura e le avventure. Proprio a causa di questo amore per la natura, dovremo fare molta attenzione a quest’insospettabile pianta che abbiamo in giardino perché è molto pericolosa per uomini e animali.

Un cane simpaticissimo con i bambini

Continuiamo la lista dei cani più longevi con una razza davvero molto simpatica, quella dei Jack Russell Terrier. Nonostante le piccole dimensioni, è difficile non notarlo per il suo carattere vivace e sempre allegro. Ama giocare con tutti, bambini compresi, con cui è molto affidabile e amichevole. Il Jack Russell può arrivare a vivere anche 16 anni.

Proprio questa sua iperattività, però, potrebbe esporlo a parecchi rischi. Ecco perché forse potrebbe essere utile sapere quanto costa assicurare i nostri animali domestici.

Tanto piccolo quanto longevo

Arriviamo al primo cane di questa classifica con un esemplare che non ci saremmo mai immaginati di trovare qui. Si tratta di un cane tanto piccolo quanto longevo, anzi è uno dei cani che vivono più a lungo in assoluto. Si tratta del Chihuahua. Nonostante sembri molto fragile, la sua aspettativa di vita è davvero molto alta. Il Chihuahua, infatti, vive mediamente tra i 12 e i 20 anni! Ed ecco le 3 razze di cane più longeve al Mondo, la prima non l’avremmo mai immaginata.

Una nota simpatica sul chihuahua è che si tratta di un cane molto territoriale, e infatti difende con tutte le forze il suo spazio e il suo padrone.