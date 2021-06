Pochi lo sanno ma sono questi i rimedi naturali fai da te per dire addio alla pancia gonfia che si preparano in pochi minuti

Il gonfiore addominale è un fastidio molto diffuso nella nostra società. Quante volte infatti capita che dopo aver ingerito qualche alimento il nostro addome si gonfi come un pallone?

Esso può dipendere da diversi fattori, alimentazione scorretta, abuso di sostanze come l’alcool, un eccesso di zuccheri, disbiosi intestinale, stitichezza, celiachia, eccessivo stress.

Tuttavia per ovviare al problema, oltre che avere una vita attiva e mantenere un’alimentazione sana, possiamo utilizzare questi frullati a base di frutta che ci aiuteranno a sgonfiarla.

Ecco 3 frullati sgonfia pancia

Il primo prevede l’utilizzo di ingredienti antiossidanti:

5 fragole;

100 g di mirtilli;

1 mela;

100ml di acqua.

Il secondo frullato è a base di vitamina C:

2 arance;

una mela;

una pera

1 limone.

Il terzo è un frullato drenante:

1 finocchio;

2 mele;

½ limone;

10 ml di acqua.

Pochi lo sanno ma sono questi i rimedi naturali fai da te per dire addio alla pancia gonfia, e si preparano in pochi minuti.

Altri rimedi per sgonfiare l’addome

Un ulteriore rimedio per sgonfiare la pancia è l’utilizzo di infusi a base di semi di finocchio selvatico e zenzero, dalle proprietà digestive e diuretiche, ottimi per la digestione lenta e la flatulenza. Per un infuso efficacissimo cliccare qui.

Un consiglio da parte degli esperti per ridurre il gonfiore addominale è quello di evitare di consumare la frutta subito dopo i pasti. Questo perché gli zuccheri presenti nella frutta tendono a fermentare e a rallentare il processo digestivo. Lo stesso vale per i dolci.

Anche la masticazione gioca un ruolo chiave. Mangiare velocemente favorisce la formazione di gas intestinali e gonfiore e porta a consumare una quantità di cibo eccessiva. Invece masticare lentamente rende il cibo più liquido e più facile da digerire.

Anche un’alimentazione scarsa di fibre provoca gonfiore addominale, questo perché la mancanza di fibre rallenta il transito intestinale. Inoltre è sconsigliato coricarsi subito dopo il pasto, questo rallenta il processo di digestione, l’ideale sarebbe coricarsi all’incirca 2 ore dopo l’assunzione di cibo.

Dunque, pochi lo sanno ma sono questi i rimedi naturali e fai da te per dire addio alla pancia gonfia che si preparano in pochi minuti.