Ogni tipologia di casa cambia aspetto se ad impreziosirla ci sono piante. Esse hanno il potere magico di illuminare, colorare e dare vita anche alla parete più spoglia o all’angolo più dimenticato di casa. Per questo ogni stanza meriterebbe di avere una pianta. Sono davvero tantissime le piante che si possono scegliere in base ai propri gusti. Da quelle grasse a quelle fiorite, dalle sempreverdi ai bonsai. Occorre, però, conoscere l’esposizione di casa e l’illuminazione delle stanze prima di acquistarne una. Ciascuna pianta ha caratteristiche particolari che richiedono determinati ambienti dove vivere. Tendenzialmente, se la casa è abbastanza illuminata, quelle da interni si adattano bene.

Ma se la casa o la stanza sono poco luminose, nessuna paura: ecco le 10 migliori piante da interno che resistono incredibilmente in appartamento anche con poca luce. In questa rubrica abbiamo scelto le migliori piante, più diffuse in commercio, che potranno abbellire le case poco luminose. Vediamo insieme quali sono.

Sansevieria. É originaria dell’Africa e ha foglie a forma di spada. Si adatta facilmente a qualsiasi ambiente in casa.

Aspidistra. Questa pianta nasce in Oriente; non richiede molta acqua e sta bene anche con poca luce. Poco apprezzata in passato, è stata invece rivalutata negli anni proprio per la sua resistenza e adattabilità ai diversi climi.

Zamioculcas. Si tratta di una pianta davvero indistruttibile e molto decorativa. Cresce abbastanza in fretta, per cui richiede spesso il cambio del vaso. Non richiede molta acqua.

Chamaedorea elegans. Sembra quasi una kentia in miniatura. È una pianta molto elegante, adatta quindi a salotti o ingressi. Richiede innaffiature frequenti ma non abbondanti.

Filodendro. Ha foglie grandi e belle che si adattano bene anche con poca luce. Il consiglio è, però, di posizionarla ogni tanto e per qualche ora alla luce solare.

Edera variegata. È uno dei tantissimi tipi di edera, ma questa è la più resistente alla coltivazione in appartamento e con poca luce. Si tratta pur sempre di una rampicante, ma basterà potarla periodicamente. Si può sorreggere su appositi tralicci o sostegni e lasciarla rampicare finché si vuole.

Ficus. É un vero e proprio albero che gradisce la luce diffusa, ma resiste bene anche se l’ambiente è poco luminoso. Durante la primavera e l’estate si può collocare in mezz’ombra. Fare attenzione ai ristagni d’acqua: il ficus, infatti, richiede un terreno ben drenato.

Araucaria. É una conifera che si adatta molto bene agli appartamenti anche con poca luce. Infatti, si può collocare non necessariamente vicino alle finestre. È perfetta per saloni e soggiorni.

Felci. Sono piante molto resistenti che nascono nei sottoboschi, per tale ragione non va posta direttamente sotto i raggi solari. Quindi, è perfetta per appartamenti anche poco luminosi.

Pothos. Forse la più comune, questa pianta è molto amata perché le sue foglie, di un verde intenso, fanno da ornamento per ogni angolo di casa. Ha una forte resistenza agli ambienti bui e richiede solo acqua abbondante. In estate è consigliabile porla in posizione di semi ombra.

Il consiglio in più

Per avere piante bellissime in balcone anche in autunno, possiamo seguire queste indicazioni.