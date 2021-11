Altro che ananas sono queste le pizze che fanno storcere il naso agli italiani

Noi italiani siamo spesso un popolo pacifico, esterofilo e moderato. Spesso ci consideriamo meno degli altri popoli europei, che cerchiamo di copiare in ogni modo. In molti pensano che la moda o il buon vino arrivi necessariamente dalla Francia o che l’eleganza sia necessariamente inglese. Tuttavia, c’è una cosa su cui come popolo siamo inflessibili e anche molto irritabili. Parliamo naturalmente del cibo, o meglio ancora del nostro cibo.

Forse non a torto pensiamo di avere la tradizione gastronomica più ricca e generalmente migliore del Mondo. Pensiamo che, grazie a secoli di tradizione e al clima baciato da Dio, le nostre ricette hanno raggiunto un tale equilibrio da considerarsi sacro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Una questione quasi “religiosa”

Sì, la religiosità delle preparazioni italiane prevede dei rituali degni di un credo spirituale. Di conseguenza, quando vediamo che alcuni popoli osano inserire la panna nella carbonara quantomeno ci indispettiamo. Che dire della pizza poi, rovinata dall’aggiunta di ingredienti che davvero poco hanno a che fare con la sua vera consistenza.

In un’intervista ai giornalisti Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi, si è persino vantato di mettere l’ananas sulla pizza. Se da una parte la reazione degli italiani può sembrare esagerata a chi italiano non è, tra di noi riusciamo a capirci bene. Il problema è che, però, la pizza con l’ananas non sembra essere la più stravagante che esista al Mondo. Infatti, altro che ananas, sono queste le pizze che fanno storcere in naso agli italiani.

Il lavoro di Coldiretti

L’associazione di categoria Coldiretti ha recentemente tracciato un bilancio delle “peggiori” pizze sfornate nel Mondo. Non manca la pizza con l’ananas, ma quella condita con banana e curry lascia tutti di stucco. Tipica e popolare in Svezia, a questi due ingredienti si aggiungono il prosciutto e il formaggio.

Se invece voliamo in Australia, troviamo una pizza fatta con ingredienti locali. Non tanto una bufala prodotta a Camberra, ma la carne di canguro arrostita o quella dell’uccello emù.

Altro che ananas sono queste le pizze che fanno storcere il naso agli italiani

Se, invece, restiamo in Europa ma andiamo in Scozia, troviamo una pizza il cui componente principale è lo haggis. Si tratta di un salame realizzato con interiora di ovini, cipolla e spezie. In Germania, invece, troviamo la Thunfisch, ovvero la pizza con il tonno.

Approfondimento

Attenzione: basta aggiungere questo ingrediente per rovinare la pizza fatta in casa.