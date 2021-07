Si deve usare molta prudenza quando si assumono farmaci perché alcuni di essi possono provocare effetti collaterali e controindicazioni non trascurabili. Tuttavia solo raramente si può evitare del tutto la prescrizione dei medicinali che spesso rappresentano l’unico rimedio contro dolori e specifiche patologie. I nostri consulenti hanno già raccomandato ai Lettori di fare “Attenzione perché questi farmaci provocano giramenti di testa e cadute a donne e anziani”. E ve ne sono alcuni che addirittura hanno conseguenze negative sulla glicemia e provocano un innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue.

Quando però accade che i dolori non siano sopportabili o bisogna intervenire per estirpare un’infiammazione difficilmente si riesce a prescindere dalla terapia farmacologica. Soprattutto chi soffre di disturbi cronici che necessitano cure permanenti non può evitare i medicinali che anzi riducono la percentuale di mortalità. Ci preme ad esempio ricordare che “Per dimezzare i valori del colesterolo cattivo bastano 2 iniezioni all’anno di questi farmaci”. Così come secondo gli Esperti ecco l’antidolorifico e antinfiammatorio che non fa male allo stomaco e non alza la pressione. Molti dei farmaci utili a spegnere dolori e infiammazioni provocano infatti debolezza, battito cardiaco irregolare, ipertensione e gonfiore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco l’antidolorifico e antinfiammatorio che non fa male allo stomaco e non alza la pressione

Non tutti sanno che alcune spezie hanno proprietà benefiche tali da funzionare come antidolorifico al posto di cortisone, ibuprofene e altri farmaci. In particolare, secondo uno studio condotto all’Università di Copenhagen lo zenzero agisce come un potente antinfiammatorio su artrite reumatoide e sull’osteoartrite. Dalla ricerca è emerso che l’estratto di zenzero ha effetti sulla produzione delle citochine, ossia sulle molecole che causano l’infiammazione e provocano dolore. L’azione antinfiammatoria dello zenzero è paragonabile a quella del cortisone, ma a differenza di quest’ultimo non è responsabile di effetti collaterali. La somministrazione quotidiana per almeno 3 settimane di estratto di zenzero arreca giovamento soprattutto ai pazienti che lamentano dolori e gonfiore alle articolazioni. Pertanto più che sopportare bruciori allo stomaco o sbalzi di pressione con i comuni antinfiammatori conviene sperimentare la proprietà antidolorifica dello zenzero.

Approfondimento

Palpitazioni e ipertensione insieme a stanchezza e fiatone rivelano un tipico disturbo di mezz’età