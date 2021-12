Ecco l’aggiornamento Instagram che tutti aspettavano e che trasformerà le nostre storie in veri capolavori

Nell’ultimo periodo, Instagram ha dovuto fronteggiare l’attacco di un rivale decisamente agguerrito: TikTok. Il social cinese si sta affermando come uno dei più amati a ogni latitudine, e sta minando la supremazia di Instagram relativa ai video.

Per questo motivo, gli sviluppatori di Instagram stanno per lanciare un aggiornamento davvero interessante. Tra qualche giorno, infatti, gli appassionati di storie avranno molto più spazio per divertirsi. Le amatissime storie potrebbero passare a breve da 15 a 60 secondi di lunghezza consentita. Finalmente non saremo più costretti a creare complicati collage di immagini per far durare di più i nostri video. Ecco, dunque, l’aggiornamento Instagram che tutti aspettavano e che trasformerà le nostre storie in veri capolavori.

Manca ancora una data ufficiale di uscita dell’aggiornamento, ma si presume che arriverà molto presto. I primi a goderselo saranno i possessori di dispositivi iOS. Poi toccherà anche agli utenti Android.

E non è l’unica novità che potrebbe arrivare a dicembre. È ancora in fase di test la funzionalità che permette di aggiungere una colonna sonora ai post che vanno in feed. La sfida a TikTok è ufficialmente lanciata.

Negli ultimi mesi gli sviluppatori di Instagram hanno lavorato moltissimo per migliorare la sicurezza dell’app. È arrivata “Take a break”, funzionalità che ci indica che forse stiamo passando troppo tempo sul social. In più è stata introdotta la verifica video per evitare la diffusione di account spam e bot che fanno aumentare i followers in maniera scorretta.

Adesso è il tempo di migliorare le funzionalità e l’esperienza degli utenti. Di musica, video e storie abbiamo appena parlato. Tra poco potrebbero arrivare altre due novità decisamente utili. La prima si chiama “Rage Shake” e permetterà di inviare segnalazioni all’assistenza in tempo reale se l’app non funziona.

La seconda è “Carousel Deletion” e consentirà di cancellare una sola foto inserita in un gruppo di immagini. Fin qui eravamo costretti a eliminarle tutte. Con l’aggiornamento potremo togliere solo quelle che non ci piacciono e lasciare le altre.

