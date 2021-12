Negli anni ‘80, un uomo elegante come Gianni Agnelli usava indossare il suo orologio sopra il polsino della camicia, anziché sotto. Oltre all’utilità pratica di poter controllare l’ora, senza dover sbottonare o sollevare il polsino, ne aveva fatta anche una questione di stile che è passato alla storia. Quando si tratta di accessori si prendono in considerazioni oggetti, dettagli, chicche che hanno molto più in comune con la bellezza che con l’utilità. Eleganza, stile, personalità sono concetti difficili da definire, sfuggenti, eppure fortemente caratterizzanti e di grande impatto.

Ecco perché vogliamo evidenziare alcune recenti mode legate al Mondo del tempo e degli orologi. Dunque, è questa la nuovissima tendenza per indossare l’orologio, con stile e personalità, durante le grandi occasioni.

Il mercato degli orologi

La frase attribuita a Oscar Wilde, Niente è più necessario del superfluo, è assolutamente calzante quando si discute di orologi. Secondo un articolo de Il Sole 24 ore (Terlizzi Lino, 19/10/2021), il mercato degli orologi svizzeri è tornato ai livelli del 2019, dopo una contrazione, intuibile, nell’anno della pandemia.

Questo a indicare una grande capacità di innovazione per un’oggetto nato circa centocinquant’anni fa. Da un lato si è adattato ed evoluto con le nuove tecnologie consentendo, con le varie versioni di smartwatch, una connessione online costante. Un orologio connesso ci permette di analizzare e pianificare i nostri impegni e la nostra attività fisica. Ci invita a focalizzarci su noi stessi e sulla nostra salute, anche se questo si traduce in un’ossessione per parametri fisiologici, dati, battiti cardiaci, prestazioni più che sul vivere il Mondo reale.

Dall’altro lato, i grandi marchi continuano a proporre il grande pregio degli orologi classici, ricercati, desiderabili proprio perché classici e di nicchia.

In un modo o nell’altro, l’orologio ancora permane come simbolo e oggetto di eleganza e di stile.

Le mode sono ricorrenti e diverse, questo vale per quasi tutti gli accessori, per i colori, per i trucchi. Sono sempre un misto di passato e futuro, di modernità e classicità, in un discorso estetico che ogni volta rimodella una cultura.

Per motivi pratici è spesso d’uso indossare l’orologio con in quadrante rivolto all’interno dell’avambraccio. In questo modo è più facile evitare gli urti che potrebbero danneggiare il vetro del quadrante e non è complicato osservare l’ora.

Di recente però una nuova tendenza si sta facendo largo, in un misto di eleganza e spavalderia. Durante le serate di gala, in cui è possibile osare negli abiti e lasciare le braccia scoperte, indossare un orologio sulla parte alta del braccio è un indice di forte personalità. Alcuni stilisti hanno già proposto soluzioni di questo tipo, con bracciali incorporanti orologi. In alcuni casi, però l’orologio è orologio da uomo, con misurino largo, indossato però dalla donna fin sopra il gomito, in un misto di frivolezza e audacia che rendono l’aspetto complessivo di grandissimo impatto.