Ecco l’accessorio virale sui social e amatissimo dalle super modelle come Bella Hadid: puoi averlo anche tu, a meno di 5 euro

Vuoi dare un tocco in più al tuo look dei tutti i giorni ma non sai come fare? Ecco l’accessorio del momento che fa al caso tuo.

La primavera non è una nuova stagione solo per il naturale corso dell’anno solare, ma anche per quello del fashion.

Proprio come accade in natura, anche la moda ha le sue stagioni e all’inizio di ciascuna spunta sempre qualche novità da tenere d’occhio.

Ad esempio, proprio quando arriva la primavera le vetrine dei negozi cominciano a colorarsi di delicate tinte pastello.

Anche le manicure diventano più brillanti e colorate e persino nel campo dell’hairstyle si affermano nuovi tagli di capelli o sfumature.

E siccome la moda non lascia mai niente al caso, bisogna fare attenzione non solo all’abbigliamento in generale ma anche agli accessori.

Borse, scarpe, occhiali da sole: tutto ha una precisa collocazione e significato secondo le regole del fashion.

Ed è ancora più interessante scoprire che alcuni di questi pezzi da collezione sono alla portata di tutte.

Ecco l’accessorio virale sui social e amatissimo dalle super modelle che sta spopolando in città grazie al prezzo super economico.

Bentornati anni Novanta

La tendenza che sta prendendo piede in queste ultime settimane vede protagonista un accessorio che ha già conosciuto grande popolarità negli anni Novanta.

Le ricerche di alcune piattaforme di e-commerce hanno potuto appurare che si è verificato un aumento vertiginoso nelle vendite di questo prodotto.

Ulteriore dato utile arriva poi dai social network come Instagram o Tik Tok, dove l’hashtag riferito all’accessorio è sempre più utilizzato.

Non solo: i video che mostrano come indossare questo pezzo iconico raccolgono in media 93 milioni di visualizzazioni.

Non resta dunque che scoprire di cosa si tratta.

Ecco l’accessorio virale sui social e amatissimo dalle super modelle: cosa aspetti a comprarlo?

Insomma, l’accessorio che è ufficialmente tornato di moda è la mitica fascia per capelli.

Non ci credete? Correte a dare un’occhiata ai look di modelle come Bella Hadid, Hailey Bieber o Nicola Peltz Beckham.

Ognuna ha un suo personalissimo modo di indossarla, ma del resto una delle caratteristiche portanti della fascia è proprio la sua versatilità.

Sta bene su capelli sciolti, chignon disordinati o con la coda di cavallo: insomma, è davvero pratica e puoi portarla come vuoi. Non solo: è molto versatile anche in termini di abbigliamento perché dà un tocco chic e vintage al look.

C’è chi preferisce indossarla con jeans e camicia o con canotta e giacca di pelle e chi addirittura la abbina ad un coloratissimo bikini.

Lasciati ispirare dai look delle star e troverai anche tu la combinazione perfetta per te.

Inoltre, se negli anni scorsi la fascia era spesso impreziosita da velluto, perle o cristalli ed era spesso imbottita, l’estetica oggi è cambiata.

La vera fascia alla moda è quella semplice e monocolore che si presta quindi volentieri al look di tutti i giorni.

E che dire del prezzo? Davvero irrisorio.

Basta andare su siti come Amazon o Shein per constatare di persona: con meno di 10 euro puoi acquistare confezioni contenenti più pezzi.