Ecco l’abito lungo indossato da Letizia Ortiz perfetto per le cerimonie autunnali: incredibile costa meno di 50 euro

Come vestirsi ad un matrimonio autunnale senza spendere una fortuna? Ecco il modello low cost indossato dalla Regina di Spagna che ti farà impazzire.

Non solo l’estate, ma anche i mesi autunnali sono perfetti per organizzare un matrimonio. Le temperature decisamente più fresche e l’atmosfera magica di questa stagione creano la situazione perfetta per un evento così importante. Un aspetto da non sottovalutare è anche quello economico, infatti, sposarsi in autunno consente ai futuri sposi di risparmiare qualche soldo.

Ma passiamo alla parte outfit. Creare un look perfetto per un matrimonio autunnale non è sempre facile. Le temperature oscillanti di questa stagione potrebbero mettere in difficoltà.

Un’icona di stile

Se non vuoi spendere una fortuna ma desideri acquistare un abito alla moda e confortevole, allora dai un’occhiata alla collezione di Zara. Tra le varie proposte del brand, potrai trovare un vestito super low cost molto amato anche da Letizia Ortiz.

La Regina di Spagna è una sovrana amatissima e la sua eleganza innata l’accompagna in ogni occasione. Una donna sempre molto attenta all’etichetta, ma che ama osare con i colori. Le tonalità accese sono le sue preferite e la sovrana le indossa sempre con molta classe. Inoltre, ha una vera passione per il riciclo e odia gli sprechi; infatti, in più di un’occasione Letizia Ortiz ha indossato lo stesso abito.

La Regina di Spagna, proprio come Kate Middleton consorte del principe William d’Inghilterra, ama indossare dei capi di abbigliamento low cost. Ad esempio, in alcune occasioni l’abbiamo vista sfoggiare degli abiti di Mango o Zara, impreziositi da accessori costosi.

Ecco l’abito lungo indossato da Letizia Ortiz che ti farà impazzire

Ma torniamo all’abito Zara perfetto per i matrimoni autunnali. Letizia Ortiz, durante la premiazione della terza edizione degli Retina Eco Awards ha optato per un look decisamente alla portata di tutti.

Un vestito midi in misto lino, con spacco laterale e il giromanica impreziosito da un’arricciatura. Il colore è un bellissimo verde. Zara propone il vestito anche nella tonalità grigia e in tante taglie. Dalla XS alla XXL.

Il costo è decisamente accessibile a tutti. Infatti, il capo ha un prezzo di 49,95 euro. Dato che le temperature autunnali sono ballerine è opportuno abbinare un blazer, una giacca elegante oppure una in pelle. Quindi, ecco l’abito lungo indossato da Letizia Ortiz e perfetto per le cerimonie.

La sovrana di Spagna ha sfoggiato anche degli orecchini pendenti in oro giallo e una cinta in pelle nera. Non c’è bisogno di spendere una fortuna, puoi trovare fantastici accessori low cost dando un’occhiata al sito di Zara nella sezione “accessori e bigiotteria”. Ci sono soluzioni davvero interessanti e soprattutto a poco prezzo.