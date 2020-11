La notizia ci ha lasciato a bocca aperta. Secondo l’ultima pubblicazione di “Ethnologue”, lo spagnolo non è più considerato come la lingua più affine al nostro italiano.

Certo, ogni volta che abbiamo la possibilità di andare in Spagna o in America latina noi italiani riusciamo a capire, e a farci capire, senza troppe difficoltà. Per questo, tutti noi pensiamo, sbagliando, che la lingua di Cervantes sia davvero un la lingua sorella della nostra. Tuttavia, la lingua più simile all’italiano no, non è lo spagnolo.

Il francese

Lo studio di “Ethnologue” dimostra che il francese ha l’89% di parole simili all’italiano ed è la lingua più simile alla nostra. La storia ce lo spiega: tra Francia e Italia ci sono stati, da sempre, importantissimi scambi economici, culturali, intellettuali. I due Paesi, in un certo modo, si può dire che si siano formati insieme e, quindi, abbiano vissuto le stesse influenze culturali.

Certo, la pronuncia francese può rendere questa lingua difficile da comprendere quando non la conosciamo, ma se leggiamo un testo in francese possiamo capire tutto o quasi.

Il sardo

Sapere che la lingua più simile all’italiano no, non è lo spagnolo ci lascia di stucco. Ma se cerchiamo di capire quale sia la seconda lingua più simile alla nostra restiamo ancora più spiazzati: è il sardo.

Con l’85% di affinità, il sardo si classifica secondo. La ragione nascosta di questa rivelazione sembra proprio essere la sua caratteristica di essere isola e di essere un’isola molto vicina all’Italia. Inoltre, sempre “Ethnologue” ci dice che il sardo è, addirittura, la lingua più vicina al latino che esista al mondo.

In definitiva, lo spagnolo risulta essere solo la terza lingua più simile all’italiano. Ma non scoraggiamoci da questa constatazione: resta, comunque, una lingua facile da imparare, forse anche mentre ci dilettiamo in cucina.