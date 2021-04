Un anno di lockdown ha cambiato moltissime abitudini nella società. I luoghi di lavoro si sono trasferiti nelle case, così come le palestre o le scuole. I mesi costretti in casa con bar e ristoranti chiusi hanno spinto le persone ad imparare a fare da sé la pizza o il loro cocktail preferito così da sopperire alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma oggi, che la situazione sta lentamente tornando alla normalità ci si comincia a rendere conto che tante abitudini perse difficilmente torneranno nella quotidianità.

È incredibile ma questo iconico capo di abbigliamento femminile potrebbe sparire a causa di un anno di pandemia

Tra i settori che più hanno subito questo cambio di passo mondiale c’è quello dell’abbigliamento. Con gli uffici, i ristoranti e i locali chiusi la divisa di ordinanza mondiale è diventata la tuta e le pantofole o al massimo le sneakers. Ne consegue il crollo di vendite di tanti capi, tra cui le intramontabili e tanto amate scarpe con il tacco. Nel 2020 è stato evidenziato dalla Npd che le vendite sono diminuite del 45%, un vero salasso per il compartimento calzaturiero. Ma mentre per tanti settori ci si aspetta una ripresa in grande stile per i famosi stiletti il futuro è più incerto. Un anno passato senza doversi arrampicare su trampoli di 12 centimetri ha spinto le donne a rivalutarne il valore estetico. Portandole a preferire ed apprezzare scarpe da ginnastica o stivali raso terra.

Anche le lotte femministe di questo ultimo periodo stanno contribuendo a rendere instabile il futuro dei tacchi a spillo, considerati un retaggio della società maschilista dominante.

In questa ottica nelle collezioni di tanti stilisti famosi per i loro tacchi vertiginosi si sono insinuati sandali raso terra o scarpe da ginnastica e sulle passerelle si sono visti sfilare abiti da sera abbinati a dei praticissimi ma poco romantici anfibi.

La società sta cambiando e i tacchi potrebbero non resistere a questa svolta.