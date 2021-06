L’estate è la stagione delle zucchine per eccellenza. Questa verdura è perfetta per tantissime preparazioni grazie al suo gusto semplice e delicato e alla sua versatilità. Le zucchine sono tra le verdure meno caloriche presenti in natura e sono facilmente digeribili. Sono ricche di nutrienti, tra cui il potassio, utile per contrastare stanchezza e spossatezza proprio nel periodo estivo. Tutte queste caratteristiche fanno si che questa verdura si presti a tante ricette originali e gustose.

Ecco la squisita ricetta della cotoletta di zucchine che tutti aspettavamo di mangiare

Una di queste è appunto la cotoletta di zucchine. Un piatto vegetariano e squisito il cui segreto sta nella presenza della scamorza. Ed è proprio quest’ultimo ingrediente che darà quel tocco sfizioso in più a questa semplice ricetta che può fare chiunque. Andiamo a vedere in dettaglio ingredienti e procedimento di questa gustosissima ricetta estiva.

Ingredienti per 4 persone

zucchine 500 grammi;

pangrattato 100 grammi;

scamorza 150 grammi;

sale, pepe e olio quanto basta.

Procedimento

Preparare la ricetta della squisita cotoletta di zucchine che aspettavamo di mangiare è abbastanza semplice.

In una ciotola versare tutte le zucchine precedentemente grattugiate e fatte scolare in un colino per almeno mezz’ora, per eliminare l’acqua in eccesso. Aggiungere la scamorza grattugiata, il sale e il pepe, l’olio e metà del pangrattato. Mescolare abbondantemente fino ad ottenere un impasto omogeneo.

A questo punto si prende una parte d’impasto e gli si dà una forma rotonda e piatta, come se fosse una cotoletta, con l’aiuto delle mani o di un coppa pasta. Una volta ottenuti circa 6 dischi si procede alla panatura dei dischi con il pangrattato rimanente.

I dischi si possono friggere per ottenere una cotoletta goduriosa e sfiziosa, oppure mettere in forno se si vuole mantenere una cottura sana e genuina. Una volta cotte, le cotolette possono essere mangiate calde oppure lasciate raffreddare e conservate in freezer per massimo 3 mesi.

