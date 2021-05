La risposta più immaginata sarebbe: le creme! Creme idratanti, creme emollienti, insomma creme di tutti i tipi. Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa non siamo un’agenzia pubblicitaria per aziende che commerciano o fabbricano questo genere di prodotti cosmetici. Noi di ProiezionidiBorsa siamo un sito che cerca di dare delle soluzioni semplici ai problemi della vita di tutti i giorni delle persone.

Ecco, e uno dei problemi più ricorrenti sembra proprio legato alla pelle. Certo, questi mesi di lockdown e di chiusure totali o parziali non hanno aiutato. Anzi, sappiamo bene che la pelle per essere sana, bella e lucente ha bisogno di un nostro stato d’animo felice. La pelle è lo specchio della nostra anima direbbero i filosofi e i poeti. E per arrivare a questo stato di cose possiamo fare due cose.

La prima riguarda naturalmente le nostre preoccupazioni. E per cercare di limitarle possiamo cucinarci questo delizioso piatto. La seconda, invece, riguarda sempre l’alimentazione ma con un focus proprio sulla pelle. Ecco la spezia e l’ingrediente perfetto per avere la pelle luminosa, radiosa e sana a qualunque età.

Curcuma

Consumando questa spezia, che purtroppo in Italia non sembra essere così diffusa, si possono risolvere due generi di problemi della pelle. Anzi, tre: possiamo ridurre l’acne, attenuare l’eczema e limitare eventuali gonfiori causati da qualche infiammazione.

Da sola è difficile da mangiare come spezia, ma deve essere inserita in una preparazione più complessa per riuscire a dare il meglio di sé.

Pomodori

Siamo sempre abituati a pensare che le verdure o la frutta diano il meglio di sé da crudi. Ed è quasi sempre vero, tranne questa eccezione. Infatti, più a lungo cuociamo i pomodori più favoriamo l’assorbimento del nostro organismo del licopene, sostanza che è un toccasana per la nostra pelle. Se proviamo a farli cuocere per almeno mezz’ora, il risultato è garantito. Ecco la spezia e l’ingrediente perfetto per avere la pelle luminosa, radiosa e sana a qualunque età.