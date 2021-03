Stiamo finalmente arrivando in primavera. I suoi profumi, colori e odori ci fanno sicuramente stare meglio psicologicamente, ma quest’anno è diverso dagli altri.

Siamo reduci, infatti, da mesi di privazioni, forti stress psicologici per la morte dei nostri cari o per la paura del virus. Siamo provati da lunghe permanenze in casa e da forti limitazioni ai nostri spostamenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La prigionia non è mai un affare facile per nessuno, e anche se abbiamo ben capito le ragioni per cui siamo in casa, è davvero molto difficile rimettersi. Studi dimostrano che in Italia le malattie della mente sono aumentate molto, per la gioia economica di psicologi e psichiatri.

Possiamo rifugiarci nei medicinali, ma se non sono prescritti da nessun medico è sempre meglio non assumerli.

Quindi, proviamo a vedere se esistono degli alimenti che ci possono tranquillizzare naturalmente. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di una ricetta che ci aiuta a riposare benissimo la notte, e la si può trovare qui.

Oggi, però, vogliamo parlare di un alimento, che possiamo preparare con molte ricette. Ecco l’alimento che non può mancare nella dieta di chi è stressato o soffre di ansia.

Gli asparagi aiutano a ridurre lo stress

Esatto, gli asparagi. Oltre ad essere buonissimi, sono i nostri preziosi alleati per la salute della pelle. Infatti, contrastano la cellulite e aiutano il metabolismo ad accelerare le sue funzioni. Ciò che però interessa a noi oggi, sono altre tre loro proprietà.

Gli asparagi sono ricchi di potassio, magnesio ed acido folico. Questi tre elementi sono fondamentali per il nostro sistema nervoso centrale. Infatti, aiutano a ridurre lo stress e l’ansia. Aiutano, non fanno miracoli. Tuttavia, sono così buoni e così utili che sarebbe davvero un peccato non consumarli.

Ecco, allora, qual è l’alimento che non può mancare nella dieta di chi è stressato o soffre di ansia.