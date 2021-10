Questo è il periodo dell’anno in cui apportare qualche cambiamento, tanto nella vita quanto nel look. I mesi di settembre e ottobre sono periodi di cambiamento, in cui dare una vera scossa all’aspetto per soddisfare il proprio bisogno di rigenerarsi.

Chi cerca un colore speciale non può perdere questa schiaritura del momento calda e intensissima. Si tratta del “bronze balayage” ed ecco la sfumatura per scaldare i capelli in autunno e ringiovanire all’istante con stile.

I toni caldi sapranno, infatti, conferire al viso un aspetto ordinato e curato, che farà anche guadagnare qualche anno in meno. Di certo, questa sfumatura è già un evergreen che non lascia nessuno indifferente.

Cosa caratterizza questa tecnica e perché sceglierla

Il balayage è sicuro una tecnica di schiaritura dei capelli molto famosa, eppure oggi è possibile ammirarla in un aspetto nuovo. Accanto ai classici balayage biondi o colorati tipici dell’estate, il bronze tende a regalare un aspetto più caldo e autunnale.

Questa tecnica illuminerà il viso, rendendolo radioso più che mai e scalderà l’incarnato. Si tratta di una sapiente unione tra i torni caramello, biondo miele e il nocciola. Sarà possibile aumentare il numero di schiariture o in prossimità del viso o su lunghezze e punte, ma sempre in modo naturale.

Dovrebbe scegliere questo colore chi vuole immediatamente sembrare un po’ più giovane e rinfrescare il look senza stravolgere la figura.

Ma la vera particolarità è che il Bronze Balayage rende su tagli corti e su chiome lunghe, senza costringere nessuno a dover cambiare il taglio.

Questa tecnica intende conferire ai capelli anche qualche piccolo tocco di luce “glowy”, per rendere lo stile più glamour e chic. Tuttavia, non finisce qui e gli effetti tra cui scegliere sono fortunatamente tantissimi.

Tra i trattamenti professionali più in voga del momento figurano anche lo “shimmering color” strong o medio e il “luxury diamonds”. Dovrebbe scegliere il primo chi desidera un colore definito con tocchi di luce che donano tridimensionalità al viso. Il secondo è perfetto, invece, per chi intende tonalizzare la chioma, lasciando comunque i capelli morbidi e setosi.

Il consiglio è puntare sul color bronzo e sfruttare i tantissimi giochi di luci e ombre oggi possibili grazie allo studio di professionisti della colorazione.

Approfondimento

Ecco altre 6 idee per schiarire i capelli scuri nel 2021 e regalare tanta lucentezza al viso.