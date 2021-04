Del tiramisù, il più amato e popolare tra i dolci al cucchiaio della tradizione italiana abbiamo parlato molte volte. In questa ricetta, per esempio, abbiamo svelato come realizzare un tiramisù dal colore e dal gusto particolare grazie ad un fiore segreto.

Il tiramisù conosce questa fama proprio perché possiamo cambiarlo, modificarlo e sperimentare nuove ricette lasciando libera la nostra fantasia. Oggi vogliamo parlare di un tiramisù che farà impazzire tutti grazie a questo incredibile ingrediente a cui nessuno aveva mai pensato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un ingrediente speciale

Oggi parliamo di una variante del classico tiramisù che nasconde una sorpresa particolare. Tra gli ingredienti è presente un frutto esotico dal gusto unico che molti adorano.

Stiamo parlando del mango, un frutto tropicale ricco di vitamine e di antiossidanti che è perfetto per preparare un tiramisù fresco e gustoso.

Per preparare il nostro tiramisù per otto persone possiamo utilizzare:

300 g di savoiardi;

300 ml succo o marsala;

500 g mascarpone;

100 g panna;

3 tuorli;

¼ di litro di caffè;

100 g di zucchero;

1 mango maturo;

succo di un limone.

Un tiramisù che farà impazzire tutti grazie a questo incredibile ingrediente a cui nessuno aveva mai pensato

Per preparare il nostro tiramisù possiamo iniziare dalla crema. Sbattiamo i tuorli assieme allo zucchero. Poi aggiungiamo il mascarpone e la panna liquida e continuiamo a sbattere.

Ora dobbiamo tagliare a dadini piccoli il mango sbucciato e intingerlo nel succo di limone. Dopodiché inseriamo i pezzettini di mango nella crema e mescoliamo bene.

Ora possiamo iniziare a stendere i savoiardi, li bagniamo nel caffè e li disponiamo nella teglia.

Poi stendiamo uno strato di crema al mango per poi ricoprire con un altro strato di savoiardi e uno di crema.

Finalmente possiamo decorare la superficie del nostro dolce con dei pezzetti di mango tagliati in modo creativo seguendo il nostro gusto.

Ora il nostro dolce al cucchiaio è pronto per fare innamorare i nostri ospiti, provar per credere.