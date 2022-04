I segnali che il corpo invia sono fondamentali e andrebbero sempre presi in considerazione. I diversi messaggi del nostro organismo possono ovviamente essere avvisaglie da non ignorare. Per questo motivo, riconoscere sintomi e segnali può essere un ottimo vantaggio per noi. In questo modo, infatti, potremo sempre essere consapevoli di cosa il nostro corpo cerca di comunicare. E, di conseguenza, potremmo facilmente confrontarci con il nostro medico di fiducia per capire come agire.

Sensazione di brividi lungo il corpo, un sintomo comunissimo che in alcuni casi potrebbe legarsi a dei problemi da non sottovalutare

Un sintomo piuttosto comune è quello di avvertire una sensazione di freddo e dei brividi lungo il corpo. Si tratta, in realtà, di una sensazione che sicuramente tutti noi abbiamo provato almeno una volta nella vita. E di solito la possiamo facilmente ricollegare alle basse temperature o a qualche linea di febbre. Infatti, i brividi sono delle contrazioni muscolari che si manifestano quando il nostro corpo cerca di scaldarsi. Dunque, come possiamo notare, certamente stiamo parlando di un sintomo comune e piuttosto tranquillo, che non dovrebbe farci subito allarmare. L’aspetto da non sottovalutare, però, è il fatto che il brivido può essere comunque ricollegato anche ad altri problemi di cui spesso ignoriamo l’esistenza.

Anche la debolezza e il mal di testa sono riconducibili a diversi problemi lievi, tra cui ansia, stress o semplice stanchezza. Quindi, nulla di preoccupante. In alcuni casi, però, potrebbero anche essere associati ad alcune patologie. Come spiegano gli esperti di Humanitas, infatti, parliamo comunque di un sintomo che, in concomitanza con una serie di messaggi, potrebbe appunto indicare un problema.

Brividi e freddo lungo il corpo, debolezza e mal di testa potrebbero essere tra i campanelli d’allarme per queste patologie da non prendere sottogamba

Per esempio, secondo Humanitas i brividi potrebbero essere un sintomo della Toxoplasmosi (di cui abbiamo parlato in modo approfondito in questo nostro precedente articolo). In questo caso, ovviamente brividi e freddo sono sintomi lievi, come lo saranno per le altre patologie. In concomitanza, dovremmo notare dolori muscolari, febbre, mal di testa e gonfiore dei linfonodi tra i diversi sintomi. O ancora, la sensazione di brividi, associata a debolezza, confusione, diarrea, nausea, vomito e tachicardia, potrebbe essere ricollegata anche alla sepsi, patologia da tenere assolutamente a bada. Dunque, abbiamo certamente visto come brividi e freddo lungo il corpo, debolezza e altri sintomi potrebbero essere un campanello d’allarme.

Bisogna, però, fare il punto della situazione. Come gli stessi esperti di Humanitas sottolineano, per esempio, non si tratta di un elenco esaustivo delle patologie a cui possono essere ricollegati i brividi, in primis. In secondo luogo, stiamo comunque parlando di un sintomo davvero comune, come anche il mal di testa o il senso di debolezza. Perciò, non c’è alcun bisogno di allarmarsi e, se dovessimo notare che il problema perdura, allora dovremo confrontarci con il nostro medico di fiducia.

