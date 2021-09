Quale se non questo, il periodo migliore per dare una sistematina ai nostri giardini e balconi. Sia dando le giuste attenzioni alle piante che già abbiamo che collocandone anche altre.

Perché non solo in estate ma in ogni periodo dell’anno è bello avere giardini e balconi colorati e ben curati.

Non è affatto un’impresa. Basta solo scegliere piante che non richiedano tante cure e che ben si adattino ai rigori invernali.

In un precedente articolo abbiamo parlato della pianta perfetta per i nostri balconi resistente al freddo e bella da fare invidia a vicini. Di certo non è la sola ad avere queste caratteristiche.

Ecco la pianta spettacolare e resistente al freddo che tutti temono ma che farà invidiare il nostro giardino

Alcune di queste piante sono temute perché magari troppo pungenti o con frutti velenosi. Ma non per questo sono meno belle. In questi casi, infatti, basta solo fare qualche attenzione in più nel maneggiarle.

Ovvio che la scelta non ricadrà su di loro se in casa vivono bambini.Ed allora ecco la pianta spettacolare e resistente al freddo che tutti temono ma che farà invidiare il nostro giardino. Stiamo parlando della dafne odoro, detta anche odorosa.

Questa pianta sempreverde, dal carattere mitologico, come dice il nome stesso, ha foglie verdi ed allungate e fiori di colore rosa chiaro e profumati. Le bacche invece sono gialle o rosse. Ma non è una pianta che tutti possono avere in casa. Perché evitarla? Perché sia i fiori che i frutti sono velenosi.

Ma anche in questo caso basta adottare dei semplici accorgimenti quando la si manipola, tipo usare dei guanti.

Vediamo come curarla

La dafne richiede pochissime cure e resiste bene ai rigori invernali. Per questo è perfetta per rendere spettacolari alcuni angoli del nostro giardino. Ė importante posizionarla in una zona di mezz’ombra.

L’esposizione, infatti, non deve essere né troppo luminosa, né troppo buia, cercando di proteggere le radici che se troppo esposte potrebbero risentirne.

Quanto al terreno, l’importante è che sia ben drenato. Le innaffiature devono essere regolari nel periodo vegetativo, che va da marzo a luglio inoltrato. Successivamente, basta innaffiarla solo se il terreno è completamente asciutto, evitandole poi del tutto nel periodo invernale.

In ogni caso è fondamentale evitare i ristagni, visto che il punto debole di questa pianta, è il marciume delle radici. Per fertilizzarla al meglio, l’ideale sarebbe aggiungere, sempre nel periodo vegetativo, del letame maturo al terreno.

Già in un precedente articolo, infatti, abbiamo visto come sia questo il segreto per avere piante rigogliose.

La dafne è una pianta da mettere a dimora in un luogo definitivo. Tuttavia, nulla vieta di metterla in vaso e posizionarla sui nostri balconi. L’importante, in questo caso, è non rinvasarla spesso. Poiché al rinvaso potrebbe seguire un periodo di mancata fioritura.

Quindi non temiamola più. Perché abbiamo visto che basta poco per curarla ed è perfetta per rendere spettacolari i nostri giardini ma anche i nostri balconi.