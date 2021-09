È un giorno della settimana, siamo al lavoro e dobbiamo restarci almeno fino alle quattro del pomeriggio. È mezzogiorno, lo stomaco brontola e cominciamo già a pensare a cosa mangiare a pranzo. Non abbiamo tanto tempo a disposizione e dobbiamo fare in fretta.

Allo stesso tempo, però, vorremmo saziarci gustando qualcosa di sfizioso, ma senza appesantirci. Ecco allora che il primo pensiero va subito al classico panino a base di prosciutto e formaggio, un po’ noioso e poco invitante.

Se non abbiamo alternative al tradizionale sandwich che tutti conosciamo (e mangiamo), esiste un modo per renderlo più appetitoso e originale? Certo che esiste, scopriamo qualcosa di più.

Varianti e dieta vegetariana

Intanto, è possibile alternare il panino con piadine, toast e tramezzini, giusto per variare ogni tanto.

Inoltre, non è detto che dobbiamo mangiare ogni volta il prosciutto cotto, magari un po’ pallido, e il formaggio prossimo ad ammuffirsi. Anche un sandwich può diventare un piatto gourmet, basta avere un po’ di fantasia. E poi, perché usare necessariamente i salumi? Farne a meno non significa sapore insipido ed oggi ne avremo la dimostrazione.

Infatti, vogliamo proporre ai nostri Lettori tre idee sfiziose e leggere per condire panini e piadine, adatte anche ai vegetariani che mangiano latte e uova. Nel mondo occidentale, la maggior parte di chi decide di non mangiare la carne, segue una dieta lotto-ovo vegetariana, per cui via libera ai formaggi.

Vediamo adesso i possibili ingredienti e come abbinarli per un pranzo ad hoc.

Tre idee sfiziose e leggere per condire panini e piadine, adatte anche ai vegetariani

La prima idea è a base di stracchino e fichi, con l’aggiunta di un filo d’olio e una spolverata di origano. Un gusto delicato ma anche originale, per un risultato gustoso ma mai pesante.

La seconda idea è a base di uova strapazzate e avocado, un connubio insolito ma incredibilmente buono ed energico. Si pensi al brunch con salmone, uovo e avocado. Ecco, in questo caso abbiamo riproposto l’idea, ma senza il pesce e dentro un panino.

La terza e ultima idea è a base di ricotta, melanzane e pomodori secchi, dal sapore audace e per niente scontato.

Basta con i soliti pranzi tristi e noiosi, cerchiamo di dare un po’ di allegria anche al pasto più semplice al mondo. Ottimo per restare leggeri, possiamo scegliere anche pane e integrale o multi cereale per il nostro benessere e la nostra linea.