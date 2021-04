Durante questa stagione di cambiamenti, oltre a sistemare balconi e giardino, iniziamo a tirare fuori anche tavoli e sedie per lungo tempo abbandonati.

Non è un lavoro piacevole ma bisogna comunque farlo, se vogliamo goderci lo spazio all’aria aperta.

Soprattutto in questo periodo, in cui non possiamo uscire quanto vorremmo, possiamo sfruttare lo spazio esterno per beneficiare del caldo e del sole.

In questo articolo sveleremo il segreto per avere mobili da giardino in plastica sempre splendenti grazie a questa geniale soluzione.

Acqua e aceto

L’aceto è un prodotto indispensabile per la casa, oltre al suo utilizzo nel campo culinario possiamo anche utilizzarlo in tanti altri modi.

Possiamo trovare in questo prodotto un vero e proprio alleato, grazie ad esso potremo dire addio ai prodotti chimici e sostituirli con uno naturale.

In questo modo risparmieremo denaro, ne beneficeremo noi e anche l’ambiente circostante.

Per chi non lo sapesse l’aceto bianco è un sensazionale detergente e, quando viene diluito nell’acqua, possiamo usarlo per questo scopo.

Per prima cosa dovremo eliminare la polvere andando ad eliminare la parte superficiale, così sarà più semplice pulire successivamente.

Basterà poi diluire due bicchieri colmi di aceto in un secchio di acqua tiepida.

Applicheremo questa miscela al nostro tavolo ed alle sedie per pulirli e igienizzarli accuratamente, sbiancando la plastica ed eliminando lo sporco.

Il segreto per avere mobili da giardino in plastica sempre splendenti grazie a questa geniale soluzione, sembra troppo facile ma faremo un ottimo lavoro.

Mantenimento e accortezze

I materiali plastici sono adatti al giardino perché non hanno bisogno di particolari attenzioni.

Nonostante siano esposti alle intemperie bastano davvero pochi accorgimenti per mantenerli in ottimo stato.

È importante spolverarli spesso, perché stando all’aperto sono soggetti a polveri e smog.

È consigliato non utilizzare spugne abrasive che potrebbero provocare graffi rovinando l’estetica dei nostri mobili.

In questo modo favoriremmo un ulteriore accumulo di sporcizia nei solchi creati difficile da eliminare.

Nel caso avessimo mobili dotati di cuscini in tessuto bisognerà procedere al lavaggio in lavatrice per poi asciugarli, possibilmente sotto al sole.