Qual è il capo di abbigliamento da indossare assolutamente per questa primavera 2021 in base al proprio segno zodiacale

Ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche che, unite all’ascendente, rivelano molto su chi è una persona e sui modi per raggiungere i propri obiettivi.

Ma ogni segno zodiacale è anche sinonimo di stile: ognuno di questi ha il proprio ed irrinunciabile.

In realtà, in pochi sanno che ad influenzare le proprie preferenze in fatto di stile è l’oroscopo.

In questa mini guida indicheremo qual è il capo di abbigliamento da indossare per questa primavera 2021 in base al proprio segno zodiacale.

Ariete

Guerriero, tenace, dinamico, coraggioso sono solo alcuni degli accostamenti che riguardano il segno dell’ariete.

La primavera è la stagione di appartenenza di questo segno zodiacale e, per il 2021 porterà una forte carica di dinamicità e positività.

Non possono mancare nell’armadio di una donna del segno dell’ariete capi dai colori pastello dal taglio deciso.

Sì a pantaloni retti, sotto giacca con tagli geometrici e scarpe a punta color carta da zucchero.

Toro

Chi è nato sotto il segno del toro è una persona pragmatica con i piedi ben piantati per terra.

Non sarà mai in grado di rinunciare al proprio fascino e sarà sempre in linea con l’ultima tendenza moda.

Proprio perché rifugge dall’idea di ciò che eccessivo, sceglie di rivalutare i capi vintage donandogli uno stile nuovo e originale.

Il capo must have per il toro è la giacca jeans. Upcycling è la parola chiave per chi appartiene a questo segno zodiacale.

Gemelli

Le donne di questo segno hanno originalità ed estro creativo, espressi attraverso la loro esuberanza.

Qual è il capo di abbigliamento da indossare assolutamente per questa primavera 2021 in base a questo segno zodiacale?

Gli hot pants. Libere di osare attraverso il modello che più piace e che più valorizza la propria fisicità.

Cancro

Se, a primo impatto, sembra caratterizzato da sobrietà, questo segno nasconde un’anima da fashion addicted.

Seguendo le ultimissime tendenze moda non si può rinunciare alle sottovesti.

Quest’ultime, infatti, sono le protagoniste di questa primavera: indossate come abiti non resta che scegliere la scarpa giusta per rendere l’outfit più rock o più elegante.

Leone

Unico nel suo genere.

Per cavalcare l’onda del farsi notare e scegliere un look che rimanga impresso nella mente di chi guarda non si può fare a meno di indossare minigonne, scarpe dalla punta quadrata e blazer oversize con spalline importanti. Questi capi andranno indossati singolarmente avendo cura delle proporzioni.

Vergine

A differenza del cancro, i nati sotto il segno della vergine sono realmente sobri.

Non essendo amanti dell’esagerazione, si distinguono per uno stile monocromatico.

Per questa primavera 2021 si concedono tuttavia uno strappo alla regola attraverso un accessorio di tendenza che ben si adatta al look semplice: le scarpe.

Sarà proprio questo il dettaglio a fare la differenza.

Bilancia

Equilibrio ed eleganza sono le parole chiave in fatto di stile.

Per questa stagione la bilancia non sarà in grado di rinunciare ad una mise trendy, scegliendo completi due pezzi color pastello.

Che si tratti di gonna o pantalone, sia il sotto che il sopra saranno caratterizzati da colori gentili, quali pesca, glicine, verde e color del cielo.

Scorpione

Stile basic e fascino innato. Le donne nate in questo periodo dell’anno non amano seguire moda e tendenze ma, per questa primavera, non potranno fare a meno di scegliere i panta palazzo.

Questa primavera 2021 vede, infatti, tornare alla ribalta i pantaloni un po’ più larghi.

Completare l’outfit con un piccolo tocco di rossetto donerà un ulteriore tocco di mistero.

Sagittario

Per una personalità sicura di sé ed ottimista la scelta ricadrà sulle tute, capo più cool di questa stagione. Sì ai modelli più aderenti ma anche a quelli più morbidi. Ottimi i modelli con felpa corta o spezzata.

Capricorno

Per un segno così caparbio e ambizioso è necessario apparire impeccabile ed elegante ad ogni occasione.

Sì allo stile romantico, impreziosito con top in pizzo o bluse preppy.

Acquario

Essendo sopra le righe non può fare a meno di seguire le tendenze più strambe della stagione.

Sì a scarpe con tacco comodo e design innovativo e irrinunciabile il gilet.

Pesci

Per le donne sognatrici del segno dei pesci non si può fare a meno della primavera.

Pouch bag, cinture gioiello e capi color pastello sono proprio irrinunciabili per essere alla moda per questa primavera 2021.

Per questa primavera ce n’è davvero per tutti i gusti: non resta che andare ad acquistare qual è il capo di abbigliamento da indossare assolutamente per questa primavera 2021 in base al proprio segno zodiacale.