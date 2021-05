Ognuno di noi frequenta quotidianamente i supermercati ma non ha mai fatto caso a un particolare aspetto che ci riguarda molto da vicino. Infatti, con questo articolo vogliamo dare un’informazione: stiamo attenti quando andiamo in un supermercato con pochissime finestre poiché corriamo il rischio di far piangere più del dovuto il portafoglio.

Detta così viene naturale ridere e invece un esperto arredatore di strutture commerciali ha svelato il segreto sul motivo della presenza di poche finestre presenti nei supermercati.

Perché i supermercati non hanno finestre

Allestire supermercati con l’assenza o quasi di finestre ha un obiettivo preciso. La scelta di non utilizzare aperture verso l’esterno è dovuta dal fatto di non far distrarre il consumatore durante la permanenza nella struttura.

Una tattica usata esclusivamente per incrementare le vendite e che non dipende affatto dal design oppure da particolari ragioni strutturali.

La luce solare distrae

Ora sicuramente una volta letto questo articolo ogni qualvolta metteremo piede in un supermercato osserveremo questo particolare. Ma intanto scopriamo perché l’effetto della luce esterna potrebbe distrarre dagli acquisti.

Il fatto di non poter guardare all’esterno crea una particolare situazione sospesa nel tempo rallentando i ritmi. Di conseguenza la persona che frequenta il supermercato presta più attenzione a cosa acquistare e si sofferma di più agli scaffali perché non distratto dalla luce naturale diurna.

Dunque mettendo piede nel supermercato si interrompe il legame con l’esterno perché la luce solare non ha influssi diretti sul nostro corpo. Perciò tra file e file di prodotti, luci al neon, indicazioni perdiamo più tempo e parallelamente siamo incentivati a comprare anche più di quanto non servirebbe.

Perché le luci a neon sono aperte anche di giorno nel supermercato

Un altro fattore che molti non hanno notato è la presenza delle luci a neon aperte durante il giorno.Ebbene il neon illumina in modo omogeneo le confezioni mentre i raggi solari potrebbero scolorire le confezioni rendendole meno allettanti. I più esperti arredatori di supermercati le pensano davvero tutte pur di rendere piacevole l’esperienza d’acquisto.

La piacevole passeggiata al supermercato

Infatti la presenza di musica in filodiffusione oppure profumi d’ambiente sono funzionali a creare l’atmosfera ideale.

Perciò stiamo attenti quando andiamo in un supermercato con pochissime finestre poiché corriamo il rischio di far piangere più del dovuto il portafoglio. Unica soluzione per risparmiare è guardare l’orologio e uscire prima possibile in modo da non finire in una situazione sospesa nel tempo.