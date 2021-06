Il team di ProiezionidiBorsa non smette di stupire i Lettori con i suggerimenti sulle mete turistiche più affascinanti per l’estate 2021.

Questo articolo propone una vacanza per cui non ci sarà bisogno di andare lontano e soprattutto di spendere un patrimonio. La meta turistica che suggeriamo è una delle bellezze italiane da scoprire. Vediamo di quale si tratta.

La Sicilia, magnifica regione, è nota, tra le tante cose, anche per le sue isolette. Come sostiene lo Statuto della Regione Siciliana «le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria». L’arcipelago delle Pelagie è formato da Lampedusa, Lampione e Linosa, appartenenti alla provincia di Agrigento.

Ecco la meravigliosa isola al largo della Sicilia famosa per il suo mare cristallino e la natura incontaminata per una vacanza all’insegna del relax

Tra le isole Pelagie, Linosa non è certo la più famosa ma è davvero un incanto ed è poco conosciuta. Oltre alla bellezza del mare cristallino, Linosa offre dei panorami mozzafiato. Le case tipiche, le tartarughe Caretta caretta, la flora incontaminata, senza contare che è una riserva naturale e un’area marina protetta.

Cosa vedere a Linosa

Innanzitutto il mare cristallino lascerà di stucco i visitatori. Si consigliano le escursioni da sub per vedere i meravigliosi fondali marini. Ma il mare non è l’unica cosa da “vedere”. I Dammusi, per esempio, di cui abbiamo parlato in questo articolo, sono abitazioni che si trovano anche a Linosa. Sono molto caratteristiche e suggestive e si potrà anche soggiornarvi. Oltre ai Dammusi, vi sono anche B&B e case vacanze molto peculiari e vicine al mare.

Non possiamo perderci assolutamente la natura di Linosa. I fondali, i relitti, le grotte, la flora, le tartarughe, gli uccelli ne sono un esempio. Da rimanere di stucco, inoltre, sarà la vista dei Faraglioni di Linosa.

L’economia dell’isola si basa principalmente sulla pesca, sull’agricoltura e sul turismo. Ottimo cibo e piatti tipici faranno la differenza.