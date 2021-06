Continuiamo a puntare al rialzo dei mercati azionari sia di breve termine che di medio lungo termine. Al momento non vediamo pericoli e anzi da oggi attendiamo nuovi rialzi in ottica settimanale.

Di cosa si occupa oggi il nostro Ufficio Studi?

Attesi nuovi rialzi a Wall Street ma è il caso di scommettere su Delta Airlines?

Procediamo per gradi.

Ecco lo scenario settimanale atteso

Il minimo dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì, molto probabilmente lunedì ed il massimo a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì. Ad oggi, continuiamo a confermare questo percorso campione.

Di seguito la mappa dei prezzi proiettati per la settimana del 7 giugno:

Dow Jones

area di minimo 34.584/34.700

area di massimo 35.150/35.345

Nasdaq C.

area di minimo 13.729/13.800

area di massimo 14.005/14.198

S&P 500

area di minimo 4.205/4.229

area di massimo 4.289/4.345.

Da ora, tranne formazione di swing contrari, si dovrebbe puntare fino a venerdì verso l’area proiettata dei massimi settimanali.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.452.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.831.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.208.

Non vediamo pericoli per la giornata odierna e dovrebbe svolgersi in questo modo: apertura sui minimi e chiusura intorno ai massimi giornalieri.

Il titolo Delta Airlines (NYSE:DAL) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 giugno al prezzo di 47,04 dollari in rialzo del 2,08% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 37,42 ed il massimo a 52,28.

La società che capitalizza in Borsa circa 29,5 miliardi di dollari fornisce il trasporto aereo di linea per passeggeri e merci negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Le raccomandazioni degli altri analisti (22 giudizi) stimano un fair value in area 55,10 dollari per azione, indicando una sottovalutazione in corso rispetto ai prezzi correnti. Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato e studiato i bilanci degli ultimi 4 anni, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 70 dollari (sottovalutazione del 48% circa).

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 42,94, punterà ai 70 dollari da raggiungere per/entro i prossimi 12/18 mesi. Supporto di breve termine a 45,01. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo solo in chiusura giornaliera superiore ai 48,54 dollari per azione

Come al solito si procederà per step.