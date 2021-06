In tanti coltivano la pianta del peperoncino ma in pochi conoscono questo concime naturale per averla sana e rigogliosa.

Nonostante arrivi dall’altra parte dell’emisfero – America del Sud – questa pianta è diventata tra le più amate e coltivate anche nel nostro Paese. È la pianta del peperoncino, una pianta antica e da sempre utilizzata dall’uomo. Uno scavo archeologico, infatti, ha dimostrato che il peperoncino era utilizzato sin 7000 anni prima di Cristo!

In tanti si cimentano nella coltivazione della pianta del peperoncino. La maggioranza delle persone la coltivano per raccoglierne i frutti. Ma la pianta del peperoncino è bellissima anche come pianta decorativa, grazie alla sua cascata di bacche rosse fuoco. In vaso, sul davanzale della finestra, sanno abbellire in modo originale la casa e rievocano luoghi lontani con la loro forma e colore. In base alla varietà scelta, ogni pianta può produrre dai 15 fino a 100 frutti, che possono essere di diverse forme e colori. Ce ne sono di rotondi, tondeggianti, conici, lunghi, attorcigliati, a forma di lanterna e di tanti colori diversi. Rossi, gialli, aranci, ocra, viola e cangianti: i peperoncini sono uno spettacolo anche per gli occhi. Nonostante la pianta del peperoncino sia così diffusa, non è raro vederla seccare o non portare frutti. È necessario, infatti, seguire dei piccoli accorgimenti e prendersi cura del terreno.

Prima regola per avere una pianta di peperoncino sana: farla crescere in luogo caldo, in cui la temperatura sia stabilmente superiore ai 18°. Si può piantare in piena terra, ma cresce anche in vasi della misura di 15-20 cm. Il terreno deve essere fertile e ben drenato, per questo è importante usare un concime – meglio se a lento rilascio – che sostenga la crescita. Oltre ai concimi naturali più conosciuti – come il letame o la cenere – ne esiste uno che ha effetti miracolosi sulla pianta del peperoncino.

L’Humus di lombrico

L’humus di lombrico è un concime naturale ricchissimo di sostanze nutrienti conosciuto anche come vermicompost. I lombrichi, infatti, lavorando il letame e gli scarti vegetali danno vita a una sostanza organica, in polvere. Questo concime ha due grandi vantaggi: il primo è che è inodore, il secondo che è utilizzabile anche dagli inesperti. A differenza di altri concimi, infatti, l’eccesso di humus di lombrichi non ha conseguenze gravi sulla salute della pianta. Infine, l’humus di lombrico riattiva anche i terreni più sfruttati e combatte l’attacco di malattie fungine.

