Domenica 19 dicembre, alle ore 05:37 italiane, ci sarà come ogni mese la classica Luna piena. Il Sole, la Terra e la Luna saranno allineati in quest’ordine, permettendo così a quest’ultima di mostrare la sua faccia completamente illuminata.

Questa Luna è importante fin dai tempi più antichi per il suo significato astrologico, in varie zone del Mondo. Ad esempio, alcune popolazioni indigene americane la chiamavano la Luna “di ghiaccio” o “delle lunghe notti”, proprio perché era associata al freddo ed alle poche ore di luce.

Per altre popolazioni, invece, questa Luna era portatrice di purificazione e di preparazione, in vista dell’anno nuovo.

Quest’anno la Luna piena di dicembre sarà in Gemelli ed influenzerà il cammino di alcuni segni zodiacali, sia positivamente che negativamente. Scopriamo, quindi, quali saranno secondo l’oroscopo i segni più fortunati dopo il suo passaggio.

Ecco la Luna piena di dicembre che migliorerà le sorti di questi 3 fortunatissimi segni zodiacali

Dopo un inizio di dicembre davvero scoppiettante, per il segno del Sagittario comincerà una nuova fase di crescita dal 18 dicembre in poi.

Con la Luna piena in Gemelli, infatti, arriveranno energie positive e tante belle occasioni da sfruttare. Alcune trattative lavorative potrebbero andare in porto già prima delle vacanze natalizie e questo porterà anche un po’ di serenità in più.

Dal 22 dicembre in poi, l’arrivo di Marte donerà nuova forza alla Luna, rinforzando anche i legami familiari.

Altro segno toccato da questo meraviglioso evento astrologico sarà il Capricorno. Infatti, dopo le prime settimane un po’ traballanti, finalmente anche per questo segno arriverà qualche piccola gioia.

Oltre alla Luna piena, ci sarà anche il transito di Venere retrograda, che rinsalderà i rapporti e permetterà di recuperare forza e salute.

Il cielo sarà positivo anche sotto il profilo della fortuna, con l’arrivo di Urano e del Sole che potrebbero regalare qualche vincita inaspettata. Tutta questa positività permetterà inoltre di chiudere in bellezza questo 2021 e trascorrere un Natale davvero sereno.

Seconda metà di dicembre molto positiva anche per i nati sotto questo segno

La seconda metà di dicembre sarà altamente positiva anche per i nati sotto il segno dei Pesci. La Luna piena del 18 dicembre infatti permetterà di chiudere con un passato pieno di angosce e di incomprensioni, soprattutto in famiglia. Grazie a questa tregua, finalmente ci si potrà concedere il lusso di pensare un po’a

sé stessi. L’ideale sarebbe approfittare delle vacanze natalizie per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Sotto il profilo dei sentimenti, per le coppie questa potrebbe essere l’occasione giusta per decidere di sposarsi o di convivere. Per i single, invece, sono in vista nuovi incontri che potrebbero sfociare in qualcosa di più intimo e profondo rispetto ad una semplice conoscenza.

Tutto questo sarà certamente il preludio di un 2022 che prevede anche tanta fortuna dal punto di vista finanziario e lavorativo.

Quindi, ecco la Luna piena di dicembre che migliorerà le sorti di questi 3 fortunatissimi segni zodiacali.