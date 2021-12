La cucina italiana, si sa, è notevolmente ricca e straordinariamente varia in quanto vanta un numero considerevole di primi e secondi piatti, antipasti, dessert.

Nonostante la vasta gamma di pietanze, siamo portati a prediligerne alcune, a cui risultiamo particolarmente affezionati. Sono i piatti della tradizione o comunque quelli che maggiormente connotano la nostra identità nazionale e culturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tra questi, spiccano sicuramente le lasagne: impossibile rinunciare alla bontà della pasta fresca emiliana nella nostra dieta. Accompagnate dal pesto, o meglio ancora dal ragù, spesso deliziano i nostri pranzi domenicali o le occasioni di festa.

Come, però, accade per altre portate, anche questa ben si presta ad una serie di interessanti rivisitazioni. Ecco, dunque, che non le solite lasagne, ma è questo il piatto perfetto per fare il pieno di fibre, vitamine e antiossidanti.

Lasagne lenticchie e porri

Si tratta di una valida alternativa alla classica lasagna alla bolognese, con il pregio di combinare due ingredienti dalle proprietà benefiche.

Il porro apporta vitamine e minerali utili ad esempio alla salute di cuore e arterie mentre le lenticchie sono notoriamente fonte di fibre.

La preparazione non richiede affatto tempistiche più lunghe e il risultato è davvero sorprendente: questo piatto gustoso ed equilibrato stupirà certamente i commensali.

Per 6 persone, occorrono:

besciamella;

400 g di pomodori;

400 g di lenticchie rosse;

1 porro;

1 carota;

½ cipolla;

1 bicchiere di vino bianco;

2-3 mestoli di brodo vegetale;

3 cucchiai di olio

Non le solite lasagne, ma è questo il piatto perfetto per fare il pieno di fibre, vitamine e antiossidanti

Se non amiamo la besciamella comprata, possiamo farla in casa e sarà questa la prima preparazione a cui dedicarsi.

In caso contrario, partiamo dal brodo vegetale.

A seguire, tritiamo finemente porro, carota e cipolla, poi facciamoli soffriggere in una pentola capiente per un paio di minuti a fiamma dolce.

È il momento di aggiungere le lenticchie, mescolare e far rosolare il tutto con un bicchiere di vino.

Procediamo, quindi, insaporendo con spezie quali alloro, rosmarino e timo.

A questo punto, facciamo cuocere per 1 minuto i pomodori in acqua bollente, in modo che siano più facili da sbucciare. Una volta ammorbiditi, tagliamoli a cubetti e amalgamiamoli al ragù già in cottura.

Aggiungiamo a scaglioni il brodo vegetale e lasciamo cuocere per altri 15 minuti, premurandoci di controllare sale e pepe.

La composizione

In una pirofila, stendiamo una base di besciamella, uno strato di lasagne, poi ancora altra besciamella con ragù di lenticchie; ripetiamo per 4 strati.

Infine, inforniamo a 180° per 25-30 minuti.

Approfondimento

Cremoso ma anche croccante, è questo il risotto facile e originale che conquisterà amici e famiglia.