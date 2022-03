Nonostante le giornate si stiano allungando, il freddo ricopre ancora la maggior parte della penisola. In questo clima così rigido, le nostre piante possono entrare in forte sofferenza e finire per morire.

Le uniche piante che sopravvivranno, infatti, sono quelle più forti e adatte a resistere al clima freddo di queste giornate. Alcune di queste sono così resistenti che persino i loro fiori riusciranno a rimanere intatti, nonostante il freddo.

Il ciclamino è perfetto per terrazzi e balconi

Partiamo con una delle piante più facili da coltivare, anche per chi non è molto esperto in questo settore.

Stiamo parlando del ciclamino, una bellissima pianta con fiori rosa, lilla, rossi e bianchi. Si pensi che questa riesce a resistere, addirittura, a temperature intorno ai 5 °C.

Gli basta ricevere un po’ di acqua per mantenere il terreno umido, e del concime, con regolarità, soprattutto durante la fase dello sviluppo.

Potremo posizionare queste piccole piante all’interno di fioriere, da appendere ai balconi per dare un tocco di colore al nostro spazio esterno. Lo stesso discorso vale anche per le rose di Natale e i bucaneve.

Anche in questo caso, infatti, queste piccole piante e i loro fiori non temono il freddo e per questo fioriscono anche nei mesi più freddi. Abbiamo già visto, infatti, che queste piante ornamentali sono molto resistenti e fanno bellissimi fiori colorati anche in inverno.

Oltre a ciclamini, rose d’inverno e bucaneve, è questa la pianta che fiorirà anche con il freddo più tagliente

In aggiunta a queste, c’è un’altra piccola pianta davvero perfetta per i nostri giardini e balconi in inverno.

Si tratta della viola del pensiero, nota anche col nome di pansé.

Comprandola, avremo la garanzia di avere in casa nostra una pianta molto duratura, che ci darà grandi soddisfazioni in termini di resistenza e fioritura.

La posizione migliore per farla crescere

La pansé trova il suo habitat ideale in una situazione temperata, ma che tende al freddo. Nonostante resista molto bene alle temperature più basse, durante l’inverno dovremo metterla al riparo dalle intemperie se vorremo vedere la sua splendida fioritura.

I fiori di questa pianta sono bellissimi tocchi di colore, che vanno dal viola, al giallo, al bianco. Apparentemente sembrano molto delicati, ma potremo stare certi che così non sarà. Oltre a ciclamini, rose d’inverno e bucaneve, quindi, ci sarà anche questa pianta a rallegrare con un tocco di colore il nostro inverno.

Attenzione alla scelta del terriccio giusto

Il particolare a cui, però, dovremo fare più attenzione è la scelta del terriccio. A questa pianta, infatti, dovremo fornire un terriccio morbido, fertile e ben drenato.

La pansé ama il terreno umido ma odia quello troppo bagnato, o i ristagni idrici. Avrà bisogno, quindi, di un terriccio molto leggero per crescere al meglio. L’ideale sarà mischiare la sua terra con della torba o della sabbia, per facilitare il drenaggio dell’acqua.