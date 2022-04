La dieta è un aspetto molto importante del nostro benessere, quindi non va sottovalutato. Sgarrare ogni tanto e mangiare qualcosa di malsano non è così grave, ma è importante che non sia un’abitudine.

Bisogna invece prediligere qualcosa di sano, come la frutta e la verdura, per tutelare la nostra salute. Oggi ci concentriamo in particolare sulla frutta primaverile, che ci garantisce tanti nutrienti utili e che ci permettono di stare bene con l’arrivo della bella stagione. Come vedremo, gli esperti consigliano di fare il pieno di questi alimenti per migliorare il proprio benessere. Dunque ecco la frutta di stagione che ci farà sentire meglio e ci garantisce un bel po’ di vitamine.

Tantissima frutta tra cui scegliere

La Fondazione Humanitas ci ricorda che la primavera porta con sé della frutta che potrebbe essere ottima alleata del nostro sistema immunitario, grazie al suo alto contenuto di vitamine. Se vogliamo ad esempio fare il pieno di vitamina C, possiamo orientarci verso le fragole. Secondo gli esperti, 150 grammi di fragole fornirebbero tutta la vitamina C di cui hanno bisogno quotidianamente le donne. La stessa quantità copre l’80% del fabbisogno degli uomini. 150 grammi corrispondono all’incirca a 10 fragole.

Le ciliegie invece ci aiuterebbero a tenere a bada l’ossidazione delle cellule grazie a sostanze dette antocianine. Sia fragole che ciliegie poi contengono inoltre polifenoli, sostanze che aiuterebbero a proteggere il corpo dalle infiammazioni. In generale, si può dire che i frutti rossi siano un’ottima fonte di polifenoli. Le ciliegie verrebbero anche utilizzate nelle diete dimagranti poiché hanno poche calorie, ma soddisferebbero la voglia di dolce.

Ecco la frutta di stagione che ci permette di fare il pieno di vitamine e antiossidanti questa primavera

In primavera iniziano poi ad arrivare i mirtilli, che avrebbero un buon effetto sul metabolismo e che aiuterebbero contro pressione alta e colesterolo cattivo. Inoltre, avrebbero effetti antiossidanti ed antinfiammatori, in maniera simile alle ciliegie.

Infine, la frutta gialla e arancione contiene carotenoidi, tra cui troviamo il betacarotene. Il betacarotene aiuterebbe l’organismo a sintetizzare la vitamina A, la quale aiuterebbe a tutelare ossa, vista, e sistema immunitario. Per ottenere questi componenti, si possono mangiare ad esempio le albicocche, oppure un ortaggio come le carote. Gli esperti consigliano di consumare tre o quattro albicocche al giorno per ottenere circa il 70% del fabbisogno quotidiano di vitamina A.

Tutti questi consigli ovviamente non significano che la frutta può sostituirsi interamente a uno stile di vita attivo o a eventuali cure prescritte da un medico.

