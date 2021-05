Le famiglie con più figli guardano con timore l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico perché sanno di dover affrontare la spesa dei libri scolastici. L’acquisto dei libri di testo e dei dizionari di lingua italiana, inglese e spesso anche di latino e greco svuota rapidamente il portafoglio dei moltissimi genitori.

Fortunatamente esistono diversi sussidi statali che tramite l’assegnazione di borse di studio e bonus garantiscono il diritto all’istruzione anche ai meno abbienti. Ricordiamo che sono “Al via le domande per bonus di 1.300 euro per famiglie con figli studenti e cono reddito ISEE fino a 40.000 euro”. Così come vi è la possibilità di beneficiare della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e di assegni per l’acquisto di sussidi didattici. Infatti ecco la domanda per ottenere testi scolastici gratis e bonus libri o rimborso delle spese per studenti di scuole medie e superiori.

A partire dallo scorso 17 maggio 2021 è possibile utilizzare la piattaforma online per inviare la candidatura per l’assegnazione dei bonus libri. Il termine di presentazione delle domande coincide invece con il 20 luglio 2021 alle ore 14.00. Il beneficio prevede tre diversi tipi di agevolazioni che vanno dalla fornitura gratuita dei manuali, all’erogazione di un buono libri o al rimborso spese. I destinatari delle agevolazioni finanziarie per l’acquisto di libri e materiale didattico sono gli studenti residenti nella Regione Puglia ed economicamente più deboli. Dunque ecco la domanda per ottenere testi scolastici gratis, bonus libri o rimborso delle spese per studenti di scuole medie e superiori. Sul portale ufficiale della Regione Puglia si può consultare il bando per conoscere i requisiti di accesso e la procedura online per la candidatura.

Ecco la domanda per ottenere testi scolastici e bonus libri o rimborso delle spese per studenti di scuole medie e superiori

La fornitura gratuita dei testi o il rimborso spese spetta nello specifico agli studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° e di 2° grado con reddito basso. A ricevere il bonus libri o il comodato d’uso dei testi scolastici saranno le famiglie che presentano un reddito ISEE inferiore o pari a 19.632,94 euro. Ciò per sostenere con ammortizzatori economici la frequentazione di percorsi scolastici per l’anno 2021/2022 anche alle fasce più deboli. Saranno infine i singoli Comuni ad erogare il beneficio agli studenti in base al numero delle domande di accesso e ai valori massimi di spesa.

