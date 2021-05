Al via le domande per bonus di 1.300 per famiglie con figli studenti e con reddito ISEE fino a 40.000 euro

Chi ha figli che ancora studiano ben conosce le spese che occorre sostenere per comprare libri, materiale didattico e per il pagamento delle tasse universitarie. Si tratta di costi spesso elevati soprattutto per i genitori di studenti che frequentano l’università fuori sede e pagano canone di locazione e spostamenti. Per affrontare con serenità le spese relative all’istruzione dei figli conviene risparmiare somme di denaro da cui prelevare la liquidità utile alle diverse esigenze. La Redazione ha indicato “Quanti soldi serve avere sul conto corrente ad una famiglia con 1 o 2 figli per vivere bene e stare tranquilli?”. Oltre a far leva sulle proprie risorse economiche alcuni genitori possono contare sugli aiuti statali a sostegno dei percorsi scolastici e universitari. Sono difatti al via le domande per bonus di 1.300 euro per famiglie con figli studenti e con reddito ISEE fino a 40.000 euro.

I beneficiari e l’importo

L’importo della borsa di studio varia in riferimento al grado di scuola che il richiedente frequenta e alla fascia reddituale di appartenenza. Ad esempio in presenza di un valore ISEE fino a 8.000 euro, l’ammontare del buono oscilla tra 700 e 2.000. L’importo più basso di 700 spetta agli studenti di scuola primaria, sale a 1.600 per la scuola secondaria di primo grado. Fino poi a raggiungere i 2.000 euro per chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado. In presenza di condizione economiche migliori decresce in misura proporzionale il valore del buono da destinare ai nuclei familiari.

Nello specifico, i beneficiari di tali borse di studio sono gli studenti residenti in Lombardia che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. E inoltre sono al via le domande per bonus di 1.300 euro per famiglie con figli studenti e con reddito ISEE fino a 40.000 euro. Per i redditi da 28.001 a 40.000 infatti l’assegno parte da 300 per la scuola primaria e supera i 1.000 euro per la secondaria.

Al via le domande per bonus di 1.300 per famiglie con figli studenti e con reddito ISEE fino a 40.000 euro

Sul portale ufficiale della regione Lombardia il Lettore può consultare sia i requisiti di accesso, sia il valore economico del bonus in base al reddito. Inoltre potrà conoscere le modalità e i termini di presentazione delle domande grazie agli avvisi pubblici. Il bonus “Dote scuola” mette a disposizione somme di denaro per aiutare le famiglie che sostengono spese di istruzione e di formazione professionale. Si tratta pertanto di un ammortizzatore che mira a potenziare e ad assicurare anche alle fasce economicamente più deboli l’accesso ai servizi scolastici.