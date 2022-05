Maggio si sta rivelando un mese piuttosto ambiguo per tutti i segni dello zodiaco. Giunti alle ultime due settimane, infatti, per qualcuno è già arrivato il momento di fare un resoconto di quest’ultimo periodo. Per qualcuno, maggio ha portato non pochi problemi, soprattutto sul fronte delle spese. Infatti, per molti, è sempre più vicina l’ipotesi di trascorrere un’estate con delle ristrettezze.

Per altri segni, invece, il cielo di maggio ha ridato qualche speranza in più, risollevando parecchie situazioni difficili. Nelle prossime righe sveleremo quali sono stati e saranno i segni che verranno ricompensati dalle stelle.

Fortuna in arrivo per questo segno di Fuoco

Il primo segno che godrà di un’immensa fortuna grazie a questa congiunzione sarà il Sagittario. Quest’ultimo, già favorito dall’ingresso di Giove in Ariete, trascorrerà una seconda metà di maggio davvero spettacolare. I miglioramenti più evidenti si riscontreranno sul posto del lavoro, con l’arrivo di nuovi accordi e l’inizio di nuove collaborazioni. Dopo mesi di completo stallo, quindi, è finalmente arrivato il momento di farsi notare in azienda ed attirare gli elogi di chi conta davvero. Sarà, inoltre, un momento davvero favorevole anche per i disoccupati o i neolaureati che stanno cercando un impiego.

Ecco la congiunzione tra Marte e Nettuno che dal 17 maggio premierà questi 3 fortunatissimi segni zodiacali

Sulla scia del Sagittario, nelle prossime settimane vedremo un altro segno zodiacale prendere il volo, ossia il Toro. Per questo segno, infatti, la congiunzione tra Marte e Nettuno regalerà tante sorprese in ogni ambito della vita. Dal punto di vista lavorativo, ad esempio, ci sarà una vera svolta per commercianti e liberi professionisti. Dopo mesi di incertezza, infatti, i guadagni cominceranno finalmente a risalire e ciò potrebbe impattare in maniera positiva sulle prossime vacanze. Anche per quanto riguarda l’amore ed i sentimenti, la seconda metà di maggio si presenta molto favorevole. Per i single, potrebbe essere il momento migliore per fare nuove conoscenze, soprattutto con i segni più affini, come la Bilancia.

Oltre a Sagittario e Toro, nei prossimi giorni la fortuna busserà anche alla porta dei nati sotto il segno della Vergine. Per questi ultimi, quindi, sta per arrivare una nuova ventata di positività, garantita dai vari eventi astronomici di queste settimane. Oltre alla congiunzione del 17 maggio, infatti, anche la bellissima Luna piena rossa avrà un impatto decisivo. Anche se ci sarà ancora da lavorare sotto l’aspetto professionale, il trend è sicuramente in crescita per l’estate. Molto bene, invece, l’amore e la fortuna nel gioco. Su quest’ultimo aspetto, però, occhio a non esagerare, perché potrebbe bastare una piccola vincita per entrare nel vortice della ludopatia. Quindi, ecco la congiunzione tra Marte e Nettuno che risolleverà le sorti di questi segni zodiacali.

Lettura consigliata

Sarà l’unico venerdì 13 del 2022 ma porterà un’immensa fortuna a questi 3 segni zodiacali