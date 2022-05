Ci sono prodotti ed ingredienti che acquistiamo perché sono davvero preziosi e possono darci una mano quando siamo di corsa. Non sempre abbiamo a disposizione tanto tempo per cucinare ed è proprio per questo che, quando facciamo la spesa, compriamo determinati prodotti. Tra questi c’è senza ombra di dubbio il pane in cassetta. Anche detto pancarré, questo prodotto si dimostra estremamente versatile e gustoso. Infatti, quando siamo di fretta e non abbiamo tempo per preparare piatti elaborati, qualche fetta di pane in cassetta può salvarci. Tuttavia, anche questo prodotto, proprio come il pane, diventa duro e spesso non sappiamo come utilizzarlo. Soprattutto in cucina, quando possibile, cerchiamo di evitare inutili sprechi. Ecco perché oggi suggeriremo 3 modi per utilizzare il pancarré e portare a tavola una cena gustosa in pochi minuti.

Il pane in cassetta avanzato e la crosta sono ottimi per preparare 3 ricette svuota frigo molto semplici e veloci

Con qualche fetta di pane in cassetta ed altri 4 ingredienti possiamo preparare una variante della pizza davvero particolare ed irresistibile. Useremo 8 fette di pancarré, 8 cucchiai di passata di pomodoro, 125 g di mozzarella, sale e basilico. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e intanto foderiamo una pirofila con carta da forno. Disponiamo il pancarré sulla pirofila e aggiungiamo sopra la passata di pomodoro. Tagliamo a fette la mozzarella e aggiungiamola sul pomodoro. Terminiamo con le ultime fette di pane in cassetta, la salsa, sale e qualche foglia di basilico. Inforniamo il tutto e lasciamo cuocere per 20 minuti.

Salatini

Con i bordi del pane in cassetta possiamo realizzare dei gustosi salatini. Oltre alle croste, useremo 2 cucchiai di passata di pomodoro, sale, origano ed olio extravergine d’oliva. Tagliamo a pezzetti le croste e mettiamole in un recipiente. Aggiungiamo la salsa di pomodoro, un filo d’olio, sale ed origano. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi, mescoliamo gli ingredienti e trasferiamo il tutto su una leccarda foderata. Inforniamo e, dopo circa 10 minuti, i salatini saranno dorati e pronti per essere assaporati.

Bastoncini farciti

Il pane in cassetta avanzato e la crosta ci permettono di preparare degli appetitosi bastoncini in padella o al forno. Ci occorre qualche fetta di pane in cassetta, 3 fette di prosciutto cotto, una mozzarella, un uovo, sale e 50 g di pangrattato. Prendiamo le fette di pane in cassetta e rendiamole un po’ più sottili passandoci sopra il mattarello. Poggiamo il prosciutto e la mozzarella a dadini su una fetta di pane. Copriamo con un’altra fetta, in modo che aderiscano bene, e tagliamole formando dei bastoncini. Sbattiamo un uovo, aggiungiamo il sale e mettiamo il pangrattato in un recipiente.

Passiamo ogni pezzo di pane nell’uovo e poi nel pangrattato. A questo punto, possiamo decidere di cuocerle al forno o in padella. Nel primo caso, foderiamo una leccarda, poggiamo le fette di pane e facciamole cuocere in forno circa 10 minuti per farle dorare. Se vogliamo farle in padella, facciamo scaldare l’olio di semi e, quando sarà caldo, immergiamo il pane. Non appena sarà dorato da entrambe le parti, poggiamolo sulla carta per fritti.

