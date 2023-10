Marte porta fortuna e ricchezze a 3 segni zodiacali, ma anche per altri 3 ci sono dolcissime sorprese in arrivo 

Il fine settimana è ormai alle porte. Diamo allora un’occhiata insieme alle previsioni dell’oroscopo dei prossimi giorni, che porterà successo e fortuna a 3 segni zodiacali e occhi a cuoricino e dolcezza a non finire ad altri due!

Abbiamo ormai oltrepassato la metà di ottobre e ci stiamo avvicinando a grandi passi al weekend. Il momento della settimana sempre tanto agognato per riposarsi o dedicarsi a qualche attività piacevole e rigenerante.

Marte porta fortuna e ricchezze a 3 segni zodiacali

In questo momento, il pianeta Marte appoggia i segni d’acqua. Il segno dei Pesci, oltre a Marte, avrà dalla sua anche Saturno. La felice congiunzione di questi due pianeti darà ai nati sotto il segno del Pesci la forza e il coraggio per prendere decisioni ardite che si riveleranno un grande successo. Per i pesciolini, questo è proprio il momento giusto per dare avvio a quel progetto che da tempo è riposto in fondo al cassetto dei desideri.

Ottime notizie anche per il segno del Cancro. Tutto procede alla grande sia in campo professionale che nella vita sentimentale. Finalmente sono in arrivo entrate consistenti per un progetto portato a termine ormai da tempo. Nuovi amori sono in vista per chi è single. Il terzo segno supportato da Marte è lo Scorpione. In questi giorni, gli amici scorpioncini si sentiranno più sicuri di sé stessi. Questa fine di ottobre è dunque il periodo per lanciarsi in nuovi progetti anche molto ambiziosi. Cari amici dello Scorpione, la fortuna è dalla vostra parte. Sappiate osare e otterrete i dovuti successi.

Amore a gonfie vele per 2 segni zodiacali

Abbiamo visto che Marte porta fortuna e ricchezze a 3 segni zodiacali. Ma le cose gireranno in maniera positiva anche per altri segni. In particolare, si tratta di 2 segni di Terra e, questa volta, la fortuna riguarda la vita sentimentale. L’algido Capricorno si abbandonerà ad istinto e passione, mostrando all’amato, e agli altri in generale, il suo lato più dolce e romantico. Anche i nati sotto il segno della Vergine, contraddistinti da una innata quanto meticolosa mania di perfezionismo, sapranno lasciarsi andare, abbandonandosi alle emozioni. Questa spontaneità, cosa assai rara da constatare nei segni di Terra, renderà questi segni molto attraenti. Chi è in coppia stupirà piacevolmente il partner. Chi invece è ancora single e alla ricerca della sua metà, è bene che sfrutti questo felice e propizio momento per conquistare la preda ambita.

Lettura consigliata

Prova ad usare il caffè in questi 4 modi utili in casa e per la bellezza. Vedrai a fine mese quanti soldi risparmiati!