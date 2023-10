Quanto costa visitare Barcellona in autunno? Prezzi delle principali attrazioni, di alcuni hotel e i piatti da gustare

Tra tante mete dove andare in estate all’Estero la Spagna è tra le preferite dagli italiani. Per il clima potrebbe stuzzicare pure il viaggiatore autunnale. Due o tre giorni ad esempio a Barcellona potrebbero regalare ricordi incancellabili. Scopriamo qualche prezzo.

Barcellona è una città della Spagna dalle origini romane, testimoniate da resti di vario tipo. Necropoli, colonne e altro si possono scorgere in alcune zone. Chi è appassionato di storia potrebbe trovare interessante il MUHBA, il Museo de Historia de Barcelona.

Il quartiere Barceloneta si affaccia sul mare. Le spiagge sono molto frequentate in estate, ma anche in autunno è bello passeggiare o prendere un aperitivo in un locale nei pressi.

Andare a Barcellona significa immergersi in un mix di storia e modernità molto particolari. È imperdibile una visita alla Sagrada familia, chiesa progettata dall’architetto Antonio Gaudì.

Vediamo quanto costa visitare Barcellona in autunno

La Sagrada familia ancora è incompleta. Come voluto dai committenti l’opera deve realizzarsi grazie a donazioni anonime. Per questo motivo, pur essendo un tempio cristiano si paga un biglietto per visitarlo. Ciò che colpisce è la sua unicità, all’esterno e all’interno. In base al periodo dell’anno l’ingresso rispetta orari diversi. Per esempio, da novembre a febbraio dal lunedì al sabato si entra dalle 9 alle ore 18, mentre di domenica dalle 10.30 alle 18. Il costo del biglietto da prenotare on line con largo anticipo sarebbe di 34 euro.

Barcellona offre tante altre attrazioni. Il famoso Museo Picasso è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Il biglietto on line costa 12 euro. Si entrerebbe gratis la prima domenica del mese e il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19.

La via più famosa di Barcellona è la Rambla, un percorso pedonale lungo più di un chilometro che arriva al porto vecchio. Vi si affacciano negozi, locali e passeggiando potremo raggiungere il mercato della Boqueria e un mosaico di Mirò incastonato a terra. Alla fine si trova una statua di Cristoforo Colombo alta 60 metri, il Mirador de Colom. Per salire con l’ascensore e godere di una vista mozzafiato si pagano 7,20 euro.

Alcuni posti dove dormire

Questi sono solo alcuni spunti su cosa la città ci offre. Per soggiornare a Barcellona ad esempio all’hotel Ciutat Barcelona una camera doppia potrebbe costare 100 euro a notte oppure 124 euro con colazione inclusa.

Presso l’hotel Hesperia del Mar una camera per due persone potrebbe partire da 130 euro senza colazione. Con inclusa la colazione la tariffa partirebbe da 160 euro. Verificare disponibilità delle camere ed eventuali variazioni di prezzo nei relativi siti.

Barcellona è raggiungibile tramite aereo. L’aeroporto più vicino è El Prat. Si può arrivare in città poi tramite metro, treno, autobus, taxi.

Abbiamo scoperto quanto costa visitare Barcellona in autunno ammirando alcune sue bellezze.

Per quanto riguarda il cibo tipico, nella cucina catalana ci sono tante specialità appetitose. Potremmo assaggiare il Pa amb tomàquet, pane condito con il pomodoro, Tapas, Botifarra amb mongetes, salsiccia con fagioli oppure altro, come il pesce cucinato in tanti modi. Tra i dolci troviamo la golosa crema catalana e il Mató de monja, una specie di budino di riso.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di turismo. Non c’è alcun tipo di rapporto con le strutture indicate.)