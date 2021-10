Durante questo periodo dell’anno, nel quale le temperature si stanno progressivamente abbassando, non è sempre facile mantenere in salute le nostre piante.

Molte di esse iniziano infatti a risentire di questi sbalzi continui delle temperature che possono anche portare alla morte delle stesse.

Questo ci carica di un ulteriore lavoro, infatti per proteggere le ortensie dal freddo bastano questi semplici trucchetti che però richiedono tempo.

Per questo molti preferiscono optare per le piante grasse che generalmente hanno bisogno di meno cure e attenzioni, oltre ad essere bellissime esteticamente.

Ecco la bellissima pianta grassa ornamentale che sta spopolando grazie alla sua resistenza al freddo

Le piante Mammillarie sono molto apprezzate anche per la loro resistenza al freddo tipico dei mesi invernali.

Questa pianta fiorisce sia in primavera che in autunno e sviluppa dei fiori dai colori vivaci che vanno dal giallo, rosso, arancione al rosa.

È riconosciuta e ammirata per il suo particolare aspetto: è ricoperta totalmente da tubercoli.

La Mammillaria risulta molto utile proprio se stiamo cercando delle piante che riescano a sopportare perfettamente le temperature rigide, anche al di sotto dello zero.

Generalmente, per mantenere rigogliose le nostre piante grasse in inverno bastano queste semplici mosse che ci permetteranno di farle vivere in buona salute per lungo tempo.

Nel caso specifico della Mammillaria, dovremo garantirle un’esposizione quotidiana alla luce ma anche un riparo da correnti d’aria ed intemperie.

Nel caso non avessimo nessun riparo esterno, potremo optare per tenerla in casa, in un luogo dove possa godere di luce ed un clima fresco.

Per la scelta del vaso, è bene sapere che sono perfetti quelli di coccio, non molto grandi, contenenti del terriccio per evitare ristagni idrici.

La primavera successiva dovremo però rinvasarla con del terriccio specifico e utilizzare un vaso di coccio più capiente, per garantirle lo spazio necessario.

Questa bellissima pianta necessita di essere concimata solo una volta all’anno, all’inizio della stagione primaverile.

Sarebbe consigliato utilizzare un concime apposito che contenga tutti i nutrimenti necessari ad uno sviluppo ottimale.

Infine, è importante sapere che nei mesi freddi che stanno per arrivare non dobbiamo bagnarla, infatti il terriccio dovrà essere asciutto.

