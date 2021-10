Noi italiani non siamo soltanto ottimi sarti o cuochi. Infatti, tra le nostre glorie nazionali troviamo naturalmente anche il vino. Certo, questo è quello che sappiamo già bene tra di noi, ma quando sono gli stranieri a ricordarcelo siamo ancora più orgogliosi. Infatti, secondo l’ultima classifica del Wine Spectator, il terzo vino migliore del Mondo è tutto italiano.

Più precisamente, si tratta di un vino della Toscana, quella terra che è riuscita a coniugare la tradizione italiana con i vitigni anche francesi. Tuttavia, il vino di oggi si fa con un vitigno completamente autoctono: il Sangiovese. Ecco perché, quindi, è una gloria tutta italiana il terzo vino migliore del Mondo per gli esperti.

Un brunello di Montalcino

Ci sono dei vini che sono tra i più bevuti nel Mondo e alcuni che vincono premi consistenti. Il vino che Wine Spectator ha premiato è un Brunello di Montalcino. Per chi non lo conoscesse ancora, questo è un vino rosso che gode del riconoscimento di denominazione di origine controllata e garantita.

Naturalmente prodotto in Toscana, la sua particolarità è che deve essere prodotto unicamente nel comune di Montalcino, che si trova in provincia di Siena. I sommelier ci ricordano sempre che il Brunello, così come il Barolo, è il vino italiano che gode di più longevità. Come ricordato prima, il Brunello si produce con il Sangiovese.

La produzione non prevede alcun assemblaggio e dunque questo vino deve presentare un 100% di Sangiovese.

Il vino che si è classificato terzo è il Brunello di Montalcino San Filippo Le Lucere, annata 2015. Il vino presenta un color rubino molto intenso con dei riflessi granati. Il bouquet è estremamente elegante, con note di frutti rossi come ciliegie. I più esperti riescono anche a sentire la cannella e i chiodi di garofano. Vino elegante con corpo, al palato è persistente senza però asciugare troppo.

L’esposizione Est e Nord caratterizza l’appezzamento in cui le vigne della proprietà riescono a rendere al meglio i sentori di questo vitigno. La vendemmia si fa ai primi di ottobre, specialmente durante i primi dieci giorni del mese.

