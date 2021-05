Chi non ha mai avuto il dispiacere di dover buttare una giacca a vento perché la cerniera era difettosa e non chiudeva più bene? È il problema di tante cerniere che non chiudono più bene e il capo si riapre. Ma da oggi non si butteranno mai più giacche e zainetti con l’incredibile trucco della nonna per far richiudere bene una cerniera difettosa .

I problemi delle cerniere

A meno che non si sia acquistato un capo di una certa qualità, le cerniere sugli abiti col lungo andare si rovinano e non riescono più a chiudere bene. Ce ne accorgiamo quando tirando la zip in alto ci ritroviamo con la giacca a vento o il cardigan che si riapre dal basso. È il segnale che la chiusura lampo ha fatto il suo corso.

Ci sono anche delle zip che sono soggette a sforzi particolari come quelle degli zainetti e con il lungo andare anche quelle cedono. Tuttavia non c’è bisogno di buttare tutto, qualcosa si può ancora fare.

Non si butteranno mai più giacche e zainetti con l’incredibile trucco della nonna per far richiudere bene una cerniera difettosa

A volte la cerniera non chiude bene perché è un po’ dura. In questo caso si può mettere una goccia di olio lubrificante sul dito e passarlo per tutta la lunghezza della cerniera. Al posto dell’olio si può strofinare un po’ di cera.

Ma il problema contrario avviene quando il cursore della cerniera chiude, ma poi la cerniera si riapre tutta dal basso, lasciando l’indumento aperto e il cursore bloccato in alto. Questo capita quando le alette del cursore si sono allentate e non agganciano bene i denti della lampo.

Come risolvere il problema

Per rimediare a questo inconveniente basta risolvere in questo modo. Ci procuriamo un martello non pesante, ma un modello piccolo. Poniamo l’indumento con la cerniera aperta e il suo cursore posto su un piano rigido. Con la pinza o con la mano teniamo fermo il cursore prendendolo dal suo tiretto, poi diamo dei piccoli colpetti leggeri con la parte fine del martello sulle alette del cursore, quelle che agganciano i dento della cerniera. Ora proviamo a chiudere di nuovo la cerniera, che non si aprirà più.

Un sistema semplice e pratico che ci permette di recuperare ancora per un po’ i nostri capi d’abbigliamento.