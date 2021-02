Il 2020 è stato un anno impegnativo per svariati motivi. La pandemia ci ha costretto a passare più tempo in casa. E ovviamente abbiamo speso di più rispetto al nostro solito. Ma purtroppo ci sono stati anche dei rincari nei prodotti alimentari. E non solo, anche in altri settori che forniscono servizi. Vediamo quanti soldi in più abbiamo tirato fuori dal nostro portafoglio.

Quanto ci è costata in più la spesa nel 2020 e quali città sono le più care?

L’Unione Nazionale dei Consumatori, in un comunicato stampa annuncia di aver stilato la classifica di rincari e ribassi di quest’anno passato. Per quanto riguarda gli acquisti in generi alimentari, una famiglia tipo ha speso ben 77 euro in più. Escluse le bevande. Questo aumento nella spesa è sicuramente dovuto al maggior tempo passato in casa. Ma non solo. Infatti un altro fattore che ha inciso fortemente è il rincaro sui prodotti nelle varie città.

Sebbene la maggior parte del Paese registri una deflazione del -0,2%, alcune città si ritrovano dal lato opposto. Con un’inflazione del +4,2% Caltanissetta conquista il primo posto per la città con il maggior rincaro nei prodotti alimentari. Seguono Trapani, Grosseto e Trieste con il +3,1%. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Perugia con il 2,9%.

Purtroppo anche i costi per le visite mediche specialistiche e i servizi di assistenza sociale sono più alti. Peggiore città per le visite mediche è Cosenza, con il 5,1% in più. Per l’assistenza sociale invece abbiamo Messina, al +4,6%.

Il lockdown ha evitato un rincaro eccessivo dei prezzi nel settore ristorazione. Ma un rincaro c’è comunque stato, contrariamente a quanto si possa pensare. Probabilmente una volta concessa la riapertura, il settore ristorazione non ha abbassato i prezzi. Anzi, in media nazionale si registra un +1,2%. Mentre il settore alberghiero è in deflazione in 42 città su 68. A causa delle crisi nel settore turistico.

E quindi, ecco quanto ci è costata in più la spesa nel 2020 e quali città sono le più care. Bisogna inoltre segnalare un aumento nei costi delle tariffe amministrative. Compresi servizi legali e funebri. A Palermo si registra il rincaro più alto, un +18,6%.

