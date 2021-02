Dopo il 1° mese del nuovo anno, in tanti si chiedono: cosa fare per ritrovarsi qualche euro in più in tasca? Ora, se le entrate sono difficili da incrementare nel breve termine, non altrettanto può dirsi in merito al taglio delle spese.

In questa sede mostreremo come, senza stravolgere la propria vita, ritrovarsi con più soldi a fine anno. Una sorta di 14° mensilità che ci saremo procurati da soli e da impiegare per le spese più varie. Vediamo subito, allora, 7 strategie per risparmiare soldi tutti i giorni e trovarsi 1.000 euro a fine anno.

Primo passo: definire gli obiettivi

Quasi il 100% della gente promette a se stessa di voler risparmiare. E dichiara, almeno a parole, che si impegnerà a farlo, salvo poi scoprire che nel 90% dei casi quelle appena dette resteranno solo delle intenzioni e niente più.

Il segreto sta lì: nel darsi degli obiettivi semplici, percorribili e concreti. Cioè scriverli su carta e poi attuarli passo passo. Allo stesso modo di una prescrizione medica, ossia di quando ci viene detto a che ora e con quale posologia assumere un X farmaco.

Usare un conto per le sole spese

Per limitarsi nelle spese, meglio girare una cifra fissa del proprio stipendio su un altro conto corrente, a zero spese e privo di carte di credito. Poi affrontare le spese variabili del mese solo e soltanto attingendo dalla giacenza qui sopra stornata.

In pratica sarebbe come concedersi un budget mensile aldilà del quale non bisognerebbe mai andare. Se abitiamo da soli, può essere sufficiente girare un 15% dello stipendio, con cui affrontare il grosso delle nostre spese variabili. Mentre i costi fissi come il mutuo o l’affitto o gli addebiti delle utenze varie andranno sul conto base, quello dove ci accreditano lo stipendio.

Tagliare le spese relative ai trasporti

Una grossa voce di spesa è sempre quella relativa ai trasporti. Eppure basterebbe rinunciare a 10 euro di carburante alla settimana, per ritrovarsi con 520 euro a fine anno. O anche soli 30 euro al mese: porterebbero comunque a ben 360 euro annui!

Camminare a piedi o condividere i mezzi oppure utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, sono sicuramente tre valide alternative contro lo spreco di denaro.

Occhio alla spesa alimentare

Passiamo alla quarta delle 7 strategie per risparmiare soldi tutti i giorni e trovarsi 1.000 euro a fine anno.

Essa riguarda la spesa alimentare, che va rivista in due direzioni. La prima, limitarsi a comprare solo quello che è necessario, magari preferendo il prodotto sfuso ed evitando il monodose. Per quest’ultimi, infatti, i costi del confezionamento incidono per intero su una sola porzione.

Secondo, riutilizzare gli avanzi. Ciò che non si è consumato a un pasto può essere la base per quello successivo o del giorno dopo. Buttare un cibo non consumato per intero equivale a buttare 1-2 euro almeno, ogni volta. Si tratta di una scelta poco intelligente, oltre che eticamente assai discutibile.

Un altro comandamento passa per il taglio dei debiti e l’evitare di comprare a rate se non è strettamente necessario.

Entrambe queste due pratiche hanno un elemento in comune: abituano la persona a spendere inutilmente e più delle reali disponibilità economiche del mese. Ossia ci si abitua a spendere anche lo stipendio che verrà lavorato e incassato nel tempo a venire. Inoltre, questo modo di fare prima o poi può mandare a gambe all’aria chi lo attua costantemente.

Monitorare costantemente la concorrenza

La nostra vita è piena di “canoni comandati”. Esempi: la promozione telefonica mensile, il canone del c/c bancario o postale, le spese dell’RC auto, il canone d’affitto o la rata del mutuo, l’abbonamento alla palestra, etc.

Ora, cosa offre la concorrenza di quel determinato servizio? È più o meno conveniente rispetto a quanto stiamo attualmente pagando?

Basterà questo semplice dubbio per capire che, nel 90% dei casi, potremo risparmiare tanto con poco sacrificio. Ossia quello relativo al solo cambio di chi ci eroga il servizio di riferimento. Ad esempio, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto costa la trasferibilità del nostro conto corrente a un’altra banca.

Ultima delle 7 strategie per risparmiare soldi tutti i giorni e trovarsi 1.000 euro a fine anno

Approfittare delle promozioni a 360°. Può essere che nella nostra città ci sia una stazione di servizio che vende il carburante a 0,10 euro in meno rispetto alla media dei distributori. Ora, se in un anno consumiamo ad esempio 850 litri di benzina (sarebbero circa 25 euro a settimana), moltiplicando 0,10 X 850 si ottengono 85 euro di risparmio.

Lo stesso ragionamento va applicato alle offerte del supermercato o al periodo dei saldi, o alla promozione di un parrucchiere, etc.

Ecco dunque illustrate in sintesi 7 strategie per risparmiare soldi tutti i giorni e trovarsi 1.000 euro a fine anno.