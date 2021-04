Per quante di noi donne hanno capelli lunghi e lisci, il desiderio di dare volume o un semplice effetto mosso spettinato è sempre vivo. Vorremmo creare delle onde, non definite come i boccoli fiabeschi, ma leggere come fossero naturali.

Il phon e la piastra rappresentano il metodo standard. Di sicura riuscita, però abbastanza stressante per i capelli. Non possiamo pensare di praticarlo ogni due giorni. A meno che non vi associamo un piano di risanamento del pigmento capillare. Insomma un impegno massivo.

Sul web sono presenti vari video tutorial su come provare a creare onde fai-da-te. Il metodo che più ci è sembrato essere congeniale, suggerito da diversi hair stylist molto seguiti, si poggia sull’uso della carta stagnola. Ed ecco il trucco per creare onde morbide sui capelli lisci in quattro semplici azioni senza utilizzare il calore della piastra o del phon per capelli ondulati e voluminosi.

La carta stagnola

Tagliamo delle strisce lunghe di carta alluminio. Le pieghiamo a metà e poi ancora a metà fino ad ottenere una sorta di bastoncino di circa 2 cm e lungo 20-25 cm.

Adesso le ciocche

Poggiamo le strisce sulle ciocche. Dobbiamo poggiarle sulle punte e procedere ad arrotolare la ciocca tutto intorno alla carta fino alla radice. Procederemo in questo modo su ogni ciocca. Arrivati alle radici pieghiamo la carta in modo da lasciarla ferma. La rigidità dell’alluminio le permette di non riaprirsi ma rimanere rigida.

La posa

Non occorre trascorrere le nottate con bigodini in testa o sottoporsi ad altri analoghi stratagemmi. Che, bene inteso, funzionano. Ma richiedono maggiore tempo e dedizione. Ecco il trucco per creare onde morbide sui capelli lisci in quattro semplici azioni senza utilizzare il calore della piastra o del phon per capelli ondulati e voluminosi.

Con la carta stagnola il tempo di posa sufficiente è di 10-15 minuti. Per rimuovere il tutto iniziamo a togliere la carta con delicatezza. È importante non utilizzare in questa fase spray fissanti o prodotti analoghi.

Ultima mossa

Liberiamo le ciocche. Per creare volume e puntare su onde morbide, pieghiamo la testa in avanti e con le mani diamo un po’ di movimento. Può essere utile con le dita agire sulle radici per creare maggiore volume. A questo punto, se vogliamo, possiamo spruzzare una nuvola di lacca o altro prodotto fissante.