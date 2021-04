L’ossidazione dei metalli gioca brutti scherzi agli ambienti di casa, causando problematiche non indifferenti a pavimenti e vestiti. Il contatto con acqua e umidità rende più frequente la possibilità che si formino aloni indelebili.

Di sicuro raschiare i pavimenti e i vestiti per cercare di eliminare le macchie non è mai una scelta intelligente, il rischio è quello di graffiare e rovinare tutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Coprirle mettendo sopra mobili e tappeti, o buttare i vestiti è un’opzione troppo definitiva. Esistono dei rimedi fai da te con cui è possibile eliminare la ruggine, anche nelle superfici più delicate.

Usare i prodotti chimici deve rappresentare sempre l’ultima spiaggia per pulire tessuti e pavimenti delicati.

Vediamo come fare sparire con metodi efficaci le macchie di ruggine dai tessuti e dalle piastrelle del pavimento senza danneggiarlo.

Pavimenti e superfici

Per intervenire su mattonelle di porcellana o materiale compatto e lucido, posizionare un panno imbevuto di aceto bianco sulla macchia per almeno 20 minuti. Ritentare se ancora non sarà svanita e poi sciacquare.

Su materiali come la ceramica meglio impiegare bicarbonato e qualche goccia di limone, avrà la consistenza di una crema, che sarà poi versata sul punto che interessa per almeno un paio d’ore o finché non avrà dato gli effetti desiderati.

Per il marmo, che è molto delicato, usare solo del sale diluito nell’acqua, ci vorrà più tempo per la posa, poi sciacquare. È sempre buona norma verificare la tipologia di materiale per evitare sbagli irrecuperabili.

Vestiti e tessuti

Cotone e tessuti simili vanno trattati con sale e succo di limone, esposti al sole e poi passati in lavatrice. Oppure utilizzando una pasta ottenuta con bicarbonato e acqua direttamente sulla macchia, strofinando un po’ e lasciando agire.

Sui tessuti di pelle intervenire con sola acqua e bicarbonato, visto la delicatezza del materiale.

Aceto e sale o detersivo per lavatrice, rappresentano un’altra soluzione valida per fare sparire la macchia. Mai mettere i capi in asciugatrice perché il problema potrebbe aumentare.

Attenzione a come fare sparire con metodi efficaci le macchie di ruggine dai tessuti e dalle piastrelle del pavimento senza danneggiarlo, facciamo sempre delle prove.