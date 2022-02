Nella cucina tradizionale non mancano ricette a base di legumi ma anche con patate e carote. Nella dieta mediterranea questi tipi di alimenti sono compresi, basta stare sempre attenti alle quantità e a variare le pietanze durante l’arco della settimana. Alcuni cibi di questo tipo di alimentazione sono comuni presso molti popoli, basti pensare alle uova o al pollo. La differenza principale è data dal tipo di cottura, ma anche da ciò con cui si preparano. Per cucinare fagioli e patate, ad esempio, alcuni utilizzano pochi ingredienti e l’acqua, magari aggiungendo della pasta o delle verdure.

In alcuni Paesi africani è tipico un piatto in cui si insaporiscono con tanti tipi di spezie e anche un frutto, il cocco. Questi abbinamenti possono risultare particolari, eppure il gusto che danno a un piatto con i legumi risulta davvero buono. Una delle tante ricette note anche in Europa, con alcune varianti, si chiama coconut beans soup, ossia, zuppa di fagioli al cocco. Di solito il cocco ci ricorda l’estate e berne il succo o mangiarne una fetta ci rinfresca. In questa ricetta lo si trova come olio, latte e anche rapé, ossia grattugiato, che si trova comunemente nei negozi di alimentari.

Per cucinare fagioli e patate non con la pasta ma in un modo insolito questa è una saporita ricetta da provare

Prepariamo la zuppa di fagioli e patate con cocco e spezie.

Ingredienti:

230 g di fagioli borlotti cotti;

180 g di patate lesse;

un peperone rosso;

75 g di cocco rapé;

2 cucchiai di olio di cocco;

3 spicchi d’aglio;

un cucchiaio di coriandolo macinato;

un cucchiaio di coriandolo fresco;

2 cucchiaini di curcuma;

un cucchiaino di cumino;

80 ml di latte di cocco;

succo di limone;

sale.

Tagliare il peperone, tritare 3 spicchi d’aglio e versare tutto in una padella con olio caldo. Dopo qualche minuto, aggiungere le foglie di coriandolo, un cucchiaio di quello in polvere, il cumino e la curcuma. Mescolare e poi unirvi il cocco rapè e il latte di cocco. A questo punto versare i fagioli e un po’ della loro acqua di cottura, poi le patate bollite tagliate a tocchetti e infine un pizzico di sale. Lasciare insaporire il tutto per qualche minuto e servire. Questa zuppa è buona da sola, accompagnata da qualche fetta di pane tostato o da mangiare con della carne.